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У Франції пригрозили РФ закрити Північний потік-2 у разі вторгнення в Україну

7 січня 2022, 14:53

Володимир Путін хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС, впевнений Ів Ле Дріан.

Північний потік 2
У Франції загрожують санкціями проти Північного потоку 2 / Фото Reuters

Міністр закордонних справ Франції Ів Ле Дріан заявив про те, що керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України, плануючи прямі переговори з США.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський союз, він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС. Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців", - сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу BFM TV і RMC Radio.

Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні в будь-якому випадку призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним з яких може стати перегляд договору по газопроводу Північний потік-2.

Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це дійсно сталося.

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Сертифікація Північного потоку-2

Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік - 2 відновлена не буде.

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