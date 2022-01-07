У Франції пригрозили РФ закрити Північний потік-2 у разі вторгнення в Україну

Володимир Путін хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС, впевнений Ів Ле Дріан.
Міністр закордонних справ Франції Ів Ле Дріан заявив про те, що керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України, плануючи прямі переговори з США.
"Володимир Путін хоче обійти Європейський союз, він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС. Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців", - сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу BFM TV і RMC Radio.
Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні в будь-якому випадку призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним з яких може стати перегляд договору по газопроводу Північний потік-2.
Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це дійсно сталося.
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Сертифікація Північного потоку-2
Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.
У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.
До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік - 2 відновлена не буде.
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