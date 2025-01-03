Мобільні оператори повідомлять вам перед відключенням 3G у вашому регіоні.

https://glavred.net/techno/mobilnye-operatory-v-ukraine-polnostyu-vyklyuchat-3g-kak-pereyti-na-4g-10627484.html Посилання скопійоване

Мобільні оператори в Україні повністю вимкнуть 3G: як перейти на 4G / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Навіщо це роблять

Як переключити свої телефони на 4G

Мобільні оператори в Україні почнуть вимикати свої 3G-мережі вже 2025 року. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G і забезпечувати більш швидкі та кращі послуги.

Про це повідомили у пресслужбі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), пише Главред.

відео дня

"НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчилися, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів під час переходу з 3G на 4G", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що мобільні оператори повідомлять вас перед відключенням 3G у вашому регіоні.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Однак якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, найімовірніше, потрібно буде замінити пристрій на більш сучасний.

У НКЕК зазначили, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS або використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.

Як перейти на 4G на Android

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть у розділ "З'єднання" або "Мережі". Виберіть пункт "Мобільні мережі". Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі". Встановіть режим 4G або LTE.

Як перейти на 4G на iOS

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть у розділ "Стільникові дані". Активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Нагадаємо, три мобільні оператори розкупили частоти для 4G в Україні в січні 2018. Докладніше читайте в нашому матеріалі 4G в Україні запрацював у Vodafone і lifecell: що це дасть абонентам.

Пізніше оператори пояснили, як перевірити SIM-карту на доступ до 4G. Для швидкої перевірки оператори запропонували комбінації, які необхідно набрати.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред