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Тариф на доставку газу ризикує серйозно зрости: у Міненерго назвали причину

28 жовтня 2021, 10:20

Як каже радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, на даний момент українська газотранспортна система працює як єдиний комплекс.

Газ
Тариф на доставку газу ризикує серйозно зрости / УНІАН

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2", обидві нитки якого вже почали заповнювати газом, і припинення транзиту газу через Україну позначиться на ціні за доставку "блакитного палива". Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Чиновниця зазначила, що на даний момент українська газотранспортна система працює як єдиний комплекс. Якщо через неї не буде транзиту, то утримувати систему будуть українські споживачі. І це, природно, негайно відбивається на ціні доставки. Тобто в квитанціях за розподіл газу ціна значно зросте. Інший варіант - різницю покриватиме держава. Чи то пак все одно з бюджету за рахунок податків, які платять українці.

Крім того, Зеркаль уточнила, що дана ситуація може статися, якщо українська ГТС взагалі не буде працювати на транспортування газу в Європу. Але Україна без газу не залишається навіть після запуску "Північного потоку-2", підсумувала чиновниця.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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