Резніков назвав умову додаткової мобілізації та розповів про підготовку резерву

Олексій Резніков прокоментував ймовірність додаткової мобілізації / УНІАН / Facebook / reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ймовірні дії української сторони після початку в РФ тотальної мобілізації.

Плануванням операцій та їх проведенням на місцях займаються командувачі за напрямками, а бачення глобального розвитку подій визначає головком Валерій Залужний і весь Генштаб, підкреслив він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Там сидять серйозні мужики, які прораховують на кілька ходів вперед, як ми будемо реагувати на ту чи іншу ситуацію на фронті. В тому числі, ми отримуємо дані розвідки. Є певні кроки, в тому числі , пов'язані з формуванням резервів, їх підготовкою", - пояснив Міністр оборони.

"Рішення про додаткову мобілізацію буде приймати Генштаб", – сказав він, нагадавши про підготовку у Великобританії 30000 резервістів - "мотивованих людей, а не загнаних як стадо баранів".

За словами Рєзнікова, "вони (росіяни, - ред.) втратили від 50 тисяч убитими і не менше 100 тисяч пораненими. Причому, це були підготовлені вояки. Абсолютна логічна реакція військово-політичного керівництва Кремля - почати заповнювати ці втрати".

Він припустив, що росіяни після проведення "псевдореферендуму" можуть спробувати залякати Захід тим, що він не повинен, нібито, давати можливість Україні стріляти західною зброєю по юридично визначених територіях РФ.

"Оскільки там сидять юристи пітерської правової школи, вони будуть намагатися легітимізувати своє свавілля. "Але, вибачте, це тимчасово окуповані наші території. Це території України, визнані всіма, тому і HIMARS, і 155-й калібр. будуть продовжувати деокупувати наші землі", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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