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"Більшість з вас підтримує війну": у Грузії тролять росіян, які тікають від мобілізації

29 вересня 2022, 12:47

Грузини прямо на кордоні нагадують росіянам-втікачам про те, що багато громадян РФ підтримували вторгнення в Україну.

Грузія
У Грузії "тепло" зустрічають росіян, що біжать від мобілізації / Facebook / irakli.komaxidze

Громадян Росіїі, які втікають від тотальної мобілізації у РФ, в Грузії зустрічають небайдужі, які нагадують втікачам про відповідальність росіян за розв'язування кривавої війни в Україні.

Грузини прямо на кордоні нагадують росіянам-втікачам про те, що багато громадян РФ підтримували вторгнення в Україну і прямо причетні до військових злочинів. Відповідні фото в Facebook показав волонтер і блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Він уточнив, що акцію грузини влаштували на контрольно-пропускному пункті Казбегі, до якого розтягнулися величезні черги з росіян, що біжать від мобілізації.

При цьому небайдужі громадяни Грузії тримали плакати, які засуджували агресію РФ проти України, а також нагадували громадянам Росії, що до оголошення мобілізації вони підтримували війну.

"Більшість з вас підтримує війну. А навіщо тоді ви тікаєте від неї? Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки - результат бездіяльності самих же росіян", - йдеться на плакатах мітингувальників.

'Більшість з вас підтримує війну': у Грузії тролять росіян, які тікають від мобілізації
/ Facebook/irakli.komaxidze

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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мобілізація новини Росії новини Грузії війна Росії та України
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