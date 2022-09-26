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Протаранив двері авто і закидав "коктейлями Молотова": у РФ чоловік спалив військкомат

26 вересня 2022, 11:26

Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

Урюпинск
В Урюпинську спалили військкомат / 1zoom.ru/Администрация Урюпинська

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

Відповідне відео з камер спостереження вже виклали в Мережі. На ньому зображений момент підпалу.

При цьому поліцейські вже затримали палія військкомату. Як повідомили в адміністрації Урюпинська, силовики вирішують питання про порушення кримінальної справи стосовно зловмисника, передає v1.ru.

Зазначається, що підпал стався близько 4 ранку 26 вересня. В Урюпинську загорілася будівля військового комісаріату по Урюпинському і Новомиколаївському районах, звідки напередодні направили кілька десятків мобілізованих чоловіків на війну в Україну.

Протаранив двері авто і закидав 'коктейлями Молотова': у РФ чоловік спалив військкомат
/ Скріншот

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Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

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