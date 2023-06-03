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"Там нікого не було": охоронець прямо сказав, чому укриття в Києві було закрите

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 17:17 оновлено 3 червня, 17:27
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Чоловік стверджує, що від моменту оголошення тривоги до вибуху пройшло близько 5 хвилин.
охоронець Укриття в Києві
Охоронець розповів, чому не відкрив Укриття в Києві / Колаж: Главред, фото: КГВА, скріншот з відео

У Києві суд заарештував охоронця, який не відчинив двері в укритті поліклініки. У цей момент під дверима стояли люди і загинули в результаті падіння уламків збитої ракети. Охоронець, який на той час чергував у поліклініці, особисто розповів, чому не відчинив двері. Відео вже розлетілося в Мережі.

Охоронцеві Мошкіну обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту без права вийти під заставу.

Мошкін стверджує, що в ту ніч він почув сигнал тривоги і відразу пішов відкривати двері. Охоронець акцентує на тому, що він нібито не спав і не пив, як кажуть місцеві жителі.

Чоловік переконує, що просто не встиг відкрити вчасно двері. До укриття ведуть двоє дверей - в хол поліклініки і до самого укриття. Мошкін каже, що "все сталося дуже швидко".

"Прозвучала "тривога", я взяв ключі, нікого поки не було. Я взяв ключі і пішов коридором, щоб відкрити бомбосховище. Увімкнув світло, відчинив двері в бомбосховище. Почали стукати люди, я пішов відкривати, але не дійшов. Я дійшов у реєстратуру і мене збило з ніг (вибухова хвиля — Главред)", — розповів Мошкін.

Він додав, що від моменту оголошення повітряної тривоги до вибуху пройшло близько 5 хвилин.

Зараз чоловіка підозрюють у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть людей. Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Дивіться відео про те, чому охоронець не відкрив укриття в Києві:

охоронець Укриття в Києві
Охоронець розповів, чому не відкрив Укриття в Києві / фото: скріншот

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03: 00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час Цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Дивіться відео про скандальне Укриття в Києві:

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився в поліклініці і не пускав людей в укриття. Про стан сп'яніння у охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві жителі розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезий під час ракетного удару. Після цього в Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників - заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника.

Дивіться відео про трагічну історію загиблих біля Укриття в Києві:

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