Генерал Теплинський потрапив під удар ЗСУ: подробиці атаки на корабель окупантів

Російські пропагандистські ресурси відзвітували про завдані окупантам втрати.

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Росіяни чомусь розмістили на судні командний пункт / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський генерал-командувач угруповання окупантів "Дніпро" Михайло Теплинський був у командному пункті, розміщеному на кораблі, коли по ньому було завдано авіаудару ЗСУ, стверджують кремлівські пропагандисти.

За повідомленням російських пабліків, удару було завдано під час "важливого засідання", на якому обговорювали, як загарбникам брати Кринки й окупувати лівобережжя.

Ліквідовано нібито 14 російських окупантів, переважно офіцерів, ще 8 поранено. Крім того, у штабі тоді перебував Теплинський - у нього нібито немає "жодної подряпини". За словами пропагандистів, генерала "врятував Бог".

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Окупанти підозрюють своїх же штабістів у зливі даних, пов'язуючи удар із триваючим конфліктом Теплинського і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Хто такий Михайло Теплинський Михайло Теплинський - військовий злочинець, генерал-полковник ЗС Росії. За даними ГУР МОУ, станом на 2017 рік, Теплинський здійснював безпосереднє керівництво російськими окупаційними військами на сході України. 16 квітня 2023 року британська розвідка повідомила, що Теплинського повернули до бойових дій в Україні. 9 липня 2023 року, за кілька тижнів після заколоту Пригожина, британське ЗМІ Daily Mail написало, що Теплинський очолив окупаційні сили в Україні після відсторонення від командування Валерія Герасимова, який зберіг посаду начальника Генштабу. 30 жовтня 2023 року призначений командувачем угруповання військ "Дніпро", пише Вікіпедія.

Удар по судну росіян 11 березня

Збройні сили завдали удару по судну російських окупантів у понеділок, 11 березня. Росіяни чомусь розмістили на ньому командний пункт.

Водночас у мережі поширювалась інформація про зникнення генерала Михайла Теплинського, який раніше вів безпосереднє командування російськими загарбниками в Україні. Пропагандисти скаржилися, що той не виходить на зв'язок.

Саме судно, за даними аналітиків Defense Express, з'явилося в лимані ще у червні 2023 року, що експерти пояснюють наслідками підриву Росією Каховської ГЕС і затоплення частини української території.

"Також застосування саме авіаудару може бути ознакою того, що на цьому судні несподівано з'явилася якась важлива особа, тобто удару необхідно було завдати в дуже короткий час і максимально потужного. А в цьому районі не було інших засобів ураження необхідної потужності", - пояснюють у Defense Express.

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