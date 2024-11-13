'Так досягається мир': Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ

РФ атакувала міста України із застосуванням балістики, крилатих ракет та близько 90 ударних дронів, зазначив Володимир Зеленський.

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Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ по Україні / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН

​​Про що сказав Зеленський:

РФ завдала комбінованого удару по Україні

В України є чим захищатись від російського терору

Результати українських військ наблизять закінчення війни

Росія завдала чергового комбінованого удару по території України. Силам ППО вдалось ефективно відповісти на атаку ворога. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні вранці Росія знову завдала комбінованого удару по українських містах, на який ефективно відреагували сили ППО, збивши російські балістичні та крилаті ракети, які атакували Київ, а також дрони. Загалом Україну атакували близько 90 ударних дронів.

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"І важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає", - зазначив президент.

Він також зазначив, що своєчасне постачання протиракет для ППО, виконання домовленостей щодо захисних систем, виробництва та постачання засобів РЕБ — це без перебільшення порятунок людських життів.

Президент України наголосив, що кожен успіх нашої ППО — це врятовані життя та захищена інфраструктура.

"І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", - резюмував Зеленський.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 13 листопада - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, РФ вперше за 73 дні завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака на столицю тривала понад дві години, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У ніч на 13 листопада 2024 року (починаючи з 15:00 12 листопада) російські окупаційні сили атакували Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними дронами. Сили ППО збили 37 ворожих дронів і чотири ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що радіотехнічні війська виявили загалом 96 повітряних об'єктів противника (без урахування керованих авіабомб).

Попри те, що комбінована атака 13 листопада не була масованою, Росія продовжує накопичувати крилаті ракети на зиму, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

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Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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