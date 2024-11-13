Вперше за останні 73 дні: РФ завдала комбінованого удару по Києву - що відомо

Росіяни атакували Київ крилатими ракетами, балістикою та дронами різних типів, внаслідок обстрілу одна людина постраждала, зазначили в ДСНС.

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РФ завдала комбінованого удару по Києву - що відомо / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС України

Коротко:

РФ вперше за 73 дні завдала комбінованого удару по Києву

Ворог вдарив по столиці крилатими ракетами, балістикою та дронами різних типів

Силами ППО було знищено кілька крилатих та балістичних ракет та близько 10-ти дронів

Російські війська вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака ворога по столиці тривала понад 2 години. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він повідомив, що для атаки ворог, ймовірно, використав крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типів KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також безпілотники Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

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У столиці повітряну тривогу оголосили о 6:30 через загрозу БпЛА зі сходу, тоді як крилаті ракети вже прямували до Київщини.

"Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години", - вказує Попко.

У КМВА повідомили, що внаслідок протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десяти ворожих дронів (точні дані щодо кількості та типів застосованого озброєння будуть оприлюднені у звітах Повітряних Сил).

На цей момент інформації про руйнування або постраждалих у Києві немає.

"Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе", - резюмував очільник КМВА.

Як повідомили в ДСНС України, внаслідок російської кобінованої атаки по Київщині постраждала одна людина.

"Зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини. Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, окупанти попередньо завдали удару по Україні за допомогою крилатих і балістичних ракет, а також запустили безпілотники різних типів

Крилаті ракети Х-101/55 були запущені щонайменше чотирма Ту-95мс з районів Волгоградської та Ростовської областей РФ. ?

Балістичні ракети KN-23 були випущені з території Воронезької області РФ.

Застосовано ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та імітаційного призначення.

"Під атакою перебували Київ і область. Ракети Х-101/55 пролетіли найбільшу дистанцію в ~1648 км від точки пуску, перш ніж досягли передмістя Києва. Частину збитих збили Сили ППО", - пишуть монітори.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на середу, 13 листопада, в Росії зафіксували зліт до шести бомбардувальників Ту-95МС з Оленегорська. Вже вранці стало відомо про пуски ракет.

У зв’язку з ракетними обстрілами в Києві можуть бути введені графіки аварійних відключень електроенергії, про що повідомила Київська міська військова адміністрація.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував можливий масований обстріл, який Росія може планувати. За словами експертів, російська сторона, імовірно, зосередиться на ударах по енергетичному сектору в період сильних холодів, накопичуючи ракети саме для цієї мети.

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Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

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