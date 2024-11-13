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РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет: скільки повітряних цілей збили

Анна Ярославська
13 листопада 2024, 10:38
274
Повітряні цілі збивали в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Ракетний удар, Ту-95МС
РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Україну дронами, авіабомбами та ракетами різних типів
  • Сили ППО збили 37 ворожих дронів і 4 ракети

У ніч на 13 листопада 2024 року (з 15:00 12 листопада) російська окупаційна армія завдала удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Сили ППО збили 37 ворожих дронів і чотири ракети.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

відео дня
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 з Курської області РФ по Сумській області;
  • 2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Каспійське море;
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 - район пусків Воронезька область РФ;
  • 90 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел.
РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет: скільки повітряних цілей збили
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 10:00 середи підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 37-ми БпЛА противника в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

47 ворожих безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та Росії.

Ще два безпілотники - у повітрі, тож бойова робота триває.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні 13 листопада

Вранці 13 листопада в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попереджали про загрозу балістики.

У Києві лунали вибухи, працювали сили ППО.

Главред писав, що російські війська вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака ворога по столиці тривала понад 2 години.

Для атаки ворог, імовірно, використовував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типів KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також безпілотники Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС

Сьогодні в столиці діятимуть графіки відключення світла, але не для побутових споживачів, а для промисловості та бізнесу.

Главред писав, що, за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрія Коваленка, повітряна атака 13 листопада не була масованою, проте ворог продовжує накопичувати крилаті ракети на зиму.

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