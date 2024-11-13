Атака по Україні 13 листопада не була масованою: в РНБО назвали цілі росіян

Росіяни готові до масованої ракетно-дронової атаки по території України та продовжують накопичувати ракети на зиму, зазначив Андрій Коваленко.

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У РНБО вказали на важливий нюанс у ранковій повітряній атаці РФ на Україну / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Коротко:

Атака РФ по Україні 13 листопада не була масованою

Росіяни накопичили достатню кількість крилатих ракет для масованого удару

Російська комбінована атака по Україні 13 листопада не була масованою, однак ворог продовжує накопичувати крилаті ракети на зиму. Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, в ході атаки по Україні 13 листопада росіяни застосували крилаті та балістичні ракети, зокрема корейські достатню кількість крилатих ракет KN-23, а також ударні БпЛА.

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Він відзначив, що росіяни готові до масованої атаки по Україні і накопичили достатню кількість крилатих ракет. Крім того, ворог накопичує ракети "на зиму", що підтверджує застосування стратегічної авіації.

"Всі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна буде протидіяти", - резюмував Коваленко.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 листопада по всій території України оголосили повітряну тривогу через атаку РФ із використанням ракет і дронів. Мешканців Києва попередили про загрозу балістичних ракет та закликали негайно йти до укриттів.

Російські війська вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака тривала понад дві години, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Крім того, 13 листопада в Києві діятимуть графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу, але не для побутових споживачів.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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