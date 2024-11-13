Атака по Україні 13 листопада не була масованою: в РНБО назвали цілі росіян

Коротко:
- Атака РФ по Україні 13 листопада не була масованою
- Росіяни накопичили достатню кількість крилатих ракет для масованого удару
Російська комбінована атака по Україні 13 листопада не була масованою, однак ворог продовжує накопичувати крилаті ракети на зиму. Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.
За його словами, в ході атаки по Україні 13 листопада росіяни застосували крилаті та балістичні ракети, зокрема корейські достатню кількість крилатих ракет KN-23, а також ударні БпЛА.
Він відзначив, що росіяни готові до масованої атаки по Україні і накопичили достатню кількість крилатих ракет. Крім того, ворог накопичує ракети "на зиму", що підтверджує застосування стратегічної авіації.
"Всі плани ворога відомі та зрозумілі, Україна буде протидіяти", - резюмував Коваленко.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 листопада по всій території України оголосили повітряну тривогу через атаку РФ із використанням ракет і дронів. Мешканців Києва попередили про загрозу балістичних ракет та закликали негайно йти до укриттів.
Російські війська вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака тривала понад дві години, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Крім того, 13 листопада в Києві діятимуть графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу, але не для побутових споживачів.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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