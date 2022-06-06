"Спалювати без розмов": на Херсонщині рашистам наказали розстрілювати цивільних

Російські окупанти в Україні / Reuters

З'явилися нові свідчення звірств російських окупантів по відношенню до мирного населення на тимчасово окупованих територіях України.

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних. Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України розмова двох окупантів з так званої "ДНР".

Зазначається, що ці чоловіки забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати... У мене наказ від майора такий: з'являється машина або фура, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, (стріляти - ред.) без розмов", – розповідає бойовик з кличкою "Сивий".

А його співрозмовник уточнює: "...Ага, з твого боку ви перші будете спалювати. А якщо не встигнете, то ми?".

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Нагадаємо, ще один український обласний центр під загрозою захоплення російськими окупантами, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході спілкування з журналістами, армія Російської Федерації в останні дні активно посилює тиск на запорізькому напрямку.

При цьому рашисти планують повністю окупувати обласний центр. За словами глави держави, про це свідчать перехоплення переговорів російських окупантів.

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