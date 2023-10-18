'Кошмаримо ворогів': у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Херсонщині

Українські воїни активно відповідають ворогу. Працює як ствольна артилерія, так і РСЗВ.

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У ЗСУ розповіли про бої на лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Російські окупаційні війська активно обстрілюють населені пункти правого берега Херсонщини. Проте ініціатива у боротьбі на цьому напрямку належить Силам оборони України. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис у коментарі 24 каналу.

Як зазначив Шолтис, через постійні обстріли з боку росіян ситуація на Херсонщині напружена. Загарбники буквально рівняють із землею Берислав та інші населені пункти.

За його словами, окупанти продовжують активно використовувати ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та інше озброєння. Також останнім часом росіяни почали активніше використовувати авіацію.

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Боєць ЗСУ підкреслив, що українські воїни активно відповідають ворогу. Працює як ствольна артилерія, так і РСЗВ. Окрім того, активно використовуються FPV-дрони.

"Ситуація гостра через обстріли окупантів. Але кошмаримо ворогів на лівому березі Дніпра, аби створити плацдарм для подальшого просування Сил оборони. Треба відкинути ворогів якомога далі від берега, щоб можна було реалізовувати контрнаступальну операцію тут", - зазначив Шолтис.

Також він підкреслив, що зараз окупанти поширюють фейк, що нібито вони планують наступати на Херсонському напрямку. За словами військовослужбовця, це абсолютна маячня. Ініціатива перебуває на боці України. Шолтис закликав не довіряти російським та проросійським джерелам.

Ситуація на Херсонщині

Нещодавно голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що підрозділи Збройних сил України домоглися успіхів на Лівобережжі Херсонської області. За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі.

Водночас військовий рух українців і кримських татар "Атеш" нещодавно повідомив, що російські окупанти готуються до потужного удару ЗСУ на півдні, тому перекидають стару техніку з Криму до Херсонщини.

Також повідомлялося, що країна-агресорка Росія намагається знеструмити Херсон. Майже кожного дня обстріл збільшується на 50-70 снарядів. Загарбники використовують також заборонені фосфорні боєприпаси, багато артилерії.

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