'Запаси вдвічі більші': РФ накопичила 'Іскандери' для ударів по Україні - Романенко

Зараз на озброєнні в української армії з’явилися комплекси, які здатні працювати і по "Іскандерам", і по "Кинджалам", підкреслив Романенко.

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РФ накопичила "Іскандери" для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія накопичила балістичні ракети "Іскандер" для масованих ударів по Україні. Окрім того, загарбники збільшили виробництво "Кинджалів". Про це розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музея авіації ім. О.К. Антонова Валерій Романенко в ефірі "Київ 24".

"У 2021 році в Росії могли виробляти два "Кинджали" на місяць, зараз виробляють шість "Кинджалів", - зазначив Романенко

За його словами, ці ракети є найскладнішою ціллю для українських систем протиповітряної оборони.

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"Шістьма "Кинджалами" вони серйозно не вплинуть на ситуацію, на перебіг бойових дій. "Іскандери", це теж балістична ракета і теж складна ціль для ураження, вони теж наростили виробництво, але головне – зробили запаси "Іскандерів". Вони майже вдвічі більші, ніж на 10 жовтня минулого року", - підкреслив авіаційний експерт.

Водночас він зауважив, що Україна вже може протистояти цим ракетним атакам. Зараз на озброєнні в української армії з’явилися комплекси, які здатні працювати і по "Іскандерам", і по "Кинджалам".

"Це два Patriot і один SAMP/T. Плюс нам ще надіслали пускові установки, які ми можемо розкидати і прикрити більш надійно наші об’єкти – міста, аеродроми біля міст, якісь стратегічні об’єкти", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія готується масовано бити по Україні. Наша країна планує максимально посилити засоби ППО, підкреслив президент Володимир Зеленський. Глава держави зауважив, що росіяни більше битимуть по об'єктах генерації, по мережі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зауважив, що масована атака може статися з початком зимового періоду, тому необхідно бути готовим до нових атак на цивільні і критичні об'єкти.

Як говориться в аналізі, опублікованому на порталі Defence Express, виробничі потужності країни-окупанта дозволяють РФ обстрілювати територію України ракетами практично всю зиму. Україні загрожують кілька типів озброєння, яким володіють росіяни.

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