Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

Українські бійці впевнені в тому, що боротьбу з російськими окупантами потрібно продовжувати.

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У ЗСУ розповіли про плани щодо звільнення Бахмута / Колаж: Главред, Фото: Facebook / 80brigade

Розвідники з 80-ї бригади Збройних сил України розповіли про те, які перспективи звільнення Бахмута Донецької області.

За їх словами, в українських захисників є ресурси для продовження наступу, втім як і у російських загарбників для оборони. Про це бійці 80-ї бригади розповіли РБК-Україна.

Один з розвідників ЗСУ каже, що не впевнений в тому, чи вдасться звільнити Бахмут до кінця зими, проте каже, що "ресурси є: як в української сторони наступати, так і у російської – "обороняти".

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Разом з тим українські бійці впевнені в тому, що боротьбу потрібно продовжувати. І, незважаючи на втому, його побратими не готові "ні до якого перемир'я".

"У нас зараз з'явився шанс дати їм відсіч. Ніякі мирні переговори не допоможуть, тому що вони знову будуть лізти. Треба поставити крапку в цій війні. Через кілька років після такого "перемир'я" вони можуть бути більш підготовлені і знову напасти" , – вважають бійці.

І якщо Кліщіївку та Андріївку вдалося взяти під контроль, то попереду ще довгі місяці звільнення інших населених пунктів, щоб хоча б підступити до Бахмута, додали українські десантники.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів. Російські загарбники зробили більше 50 невдалих спроб відновити втрачене становище.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ можуть готувати потужний прорив, названі терміни. В України залишається тільки кілька тижнів, щоб домогтися нового просування, вважають військові аналітики.

Також повідомлялося, що українські захисники готують потужний прорив на півдні: екс-командир з Айдару назвав напрямок. Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися і облаштувати будь-які стаціонарні позиції.

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