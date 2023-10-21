ЗСУ готують потужний прорив на півдні: екскомандир з Айдара назвав напрямок

Артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

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ЗСУ просуваються вперед на півдні / колаж: Головред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ промацують можливості створення плацдарму, заявив ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Той плацдарм, який істотно вплине на хід цієї війни, - це плацдарм, на який далі можна буде перекинути важку техніку, з якого далі можна буде розвертатися і заходити в російські тили", - пояснив він в ефірі Сurrenttime.

За його словами, планом "А" українських захисників була висадка з правого берега на лівий та захід у тил "лінії Суровікіна". Для протидії цьому окупанти підірвали Каховську ГЕС. При цьому ЗСУ довелося змінювати плани та перейти до важкого наступу, який триває з червня на запорізькому фронті.

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"Але весь цей час залишалася і досі залишається надія, що можна буде повернутися до плану "А". Просохнуть ґрунти, а це вже сталося, і російське угруповання на лівобережжі Херсонщини досить ослабне, щоб можна було там не просто висаджуватись, а щоб можна було й надалі розвернутися. Рейдові дії там відбувалися весь цей час", – не виключив він.

Водночас ветеран "Айдара" пояснив, що артилерія ЗСУ з правого берега Дніпра не дає росіянам закріпитися та облаштувати якісь стаціонарні позиції.

"Вийшло, що там уже кілька місяців жодна зі сторін до кінця не контролює ситуацію. Натомість там постійно відбувалася жорстка війна спецназу з двох сторін, бо туди постійно ходили до рейдів наші сили спеціальних операцій із правого берега. Відповідно, із цих позицій, які за 20 кілометрів, туди постійно висуваються російські підрозділи. Там постійно були взаємні засідки, взаємні нальоти", – каже він.

Співрозмовник упевнений у тому, що українським військам у Запорізьку область треба пройти через територію Херсонської області.

"Я думаю, що звідти буде можливість одразу розвернутися до Перекопу. Якщо вдасться закріпитися на плацдармі на Херсонщині, то логічне – виходити звідти одразу до Перекопу. І тоді виникає велике питання: а чи треба тоді російським взагалі утримувати запорізький фронт? Можливо, для них буде набагато розумніше, навпаки, швидко відступити до Криму та обороняти перешийок", - додав Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що українські сили закріплюються на лівобережжі Херсонщини. За деякими даними, українським захисникам вдалося просунутися до дороги Козачі Табори-Кринки-Корсунки.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Херсонщині. Українські воїни активно відповідають ворогові. Працює як ствольна артилерія, так і РСЗВ.

Також повідомлялося, що країна-агресор Росія намагається знеструмити Херсон. Майже щодня обстріл зростає на 50-70 снарядів. Загарбники використовують заборонені фосфорні боєприпаси, багато артилерії.

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