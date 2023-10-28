РФ стягнула 100-тисячні резерви й націлилася на захоплення ключового міста України

Армія РФ перекинула сотні одиниць ствольної артилерії і РСЗВ, а також 2 тисячі одиниць важкої броньованої техніки.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів / Колаж : Главред, фото: 14 окремо механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти здатні вдатися до наступальних операцій на Куп'янсько-Лиманському напрямку, розповів ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

"Особливої уваги заслуговує ситуація на Куп'янському напрямку, де зосереджена велика кількість сил", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Майор ЗСУ уточнив, що між Куп'янськом і Лиманом – 100 кілометрів, де окупанти намагалися наступати, але їм це не вдавалося.

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"Тому були атаки локального характеру - окремо на Куп'янському та Лиманському напрямках. У районі Куп'янська сконцентровано більше 100 000 російських військових, більше 500 одиниць ствольної артилерії, більше 300 одиниць РСЗВ і орієнтовно 2 000 одиниць важкої броньованої техніки, з якої 1 000 одиниць – це танки. Йдеться про потужне угруповання, яке підтримується з повітря безпілотниками та авіацією", - зазначив він.

Співрозмовник вважає, що на Куп'янському напрямку війська РФ використовують іншу тактику, відмінну від тієї, яку застосовували в Бахмуті.

"Там були м'ясні штурми без активного використання важкої техніки, а під Куп'янськом проводилися не тільки штурми, а наносилися і танкові удари", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що у РФ жахливі втрати: ЗСУ можуть готувати потужний прорив. В України залишається тільки кілька тижнів, щоб домогтися нового просування, вважають військові аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Куп'янськом "м'ясні" штурми: у ЗСУ розповіли про тактику окупантів. РФ відправляє на штурм купу колишніх ув'язнених, штрафників-офіцерів і мобілізованих росіян.

Раніше повідомлялося, що під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, у тому числі в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, спірного.

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