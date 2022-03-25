Син Жириновського обматюкав журналістів і спростував смерть одіозного політика

Ігор Лебедєв не вибирав слів, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито смерть Володимира Жириновського. За його словами, політик живий і лежить у лікарні.
Син одіозного російського політика, лідера Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) Володимира Жириновського Ігор Лебедєв прокоментував стан політика, якого сьогодні "поховали" ЗМІ.
Лебедєв не вибирав слів і жорстко обматюкав журналістів. За його словами, Жириновський живий і лежить в лікарні.
"Що ви розумієте, скажіть мені? Що ви можете розуміти, якщо такий же му**к, як ви всі журналісти, написав якусь нісенітницю, а ви понеслися, як шуліки, її обсмоктувати. Майте совість, людина лежить в лікарні, хвора. Замовкніть ви, журналісти, дістали", - емоційно заявив син Жириновського.
Як повідомляв Главред, 25 березня російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор Пронюшкін видалив свій допис у Telegram.
Хвороба Жириновського
Інформація про те, що Володимир Жириновський потрапив до лікарні з'явилася в російських ЗМІ 9 лютого. Стало відомо, що скандального політика госпіталізували через двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Оточення Жириновського повідомило, що "враження легенів серйозне". У політика уражено 50-75% легенів, він підключений до ШВЛ, а його стан - критичний.
ЗМІ писали, що Жириновський приховував факт інфікування коронавірусом майже два тижні. Про його хворобу знало лише вузьке коло осіб, до якого входили його особисті охоронці, помічники, а також керівник апарату.
Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.
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