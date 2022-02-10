Жириновський приховував два тижні, що COVID-інфікований - ЗМІ

Володимир Жириновський приховував коронавірус, тому що отримав 8 щеплень російською вакциною/ УНИАН

Російський депутат, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, відомий своєю українофобною позицією, приховував факт інфікування коронавірусом від інших майже два тижні.

Про його хворобу знало лише вузьке коло осіб, до якого входили його особисті охоронці, помічники, а також керівник апарату. Про це повідомила пропагандистська газета Коммерсант.

Співрозмовник видання розповів, що співробітники апарату думали, ніби Жириновський працює дистанційно з дому, щоб уберегтися від швидко поширюваного Омікрону. Принаймні у центральному апараті їм пояснили, що нібито політик "перейшов на домашній карантин з метою профілактики".

При цьому сам Жириновський пояснив свою позицію з приховуванням хвороби тим, що не хотів провокувати сумніви щодо вакцинації серед росіян. Адже політик раніше отримав 8 доз російської вакцини проти коронавірусу.

У якому стані перебуває Жириновський

Володимир Жириновський зараз у московській клініці, медики оцінюють його стан як стабільний. Проте у російських ЗМІ пишуть, що у політика велике ураження легень, через що його під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. При цьому зазначається, що політик нібито ще й встигає працювати з лікарняної палати – він віддалено проводить консультації з підлеглими і віддає вказівки.

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Жириновського госпіталізували з двосторонньою пневмонією

Інформація про те, що Володимир Жириновський потрапив до лікарні, з’явилася у російських ЗМІ у середу, 9 лютого. Стало відомо, що скандального політика і лідера російської партії ЛДПР госпіталізували через двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Оточення Жириновського повідомило, що "ураження легень серйозне".

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