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ЗМІ повідомили про смерть Жириновського

25 березня 2022, 11:07

Як пишуть росйські ЗМІ, він помер о 10:45 за московським часом.

В РФ помер лідер ЛДПР Володимир Жириновський/ УНИАН

Російські ЗМІ повідомили, що помер депутат, лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) Володимир Жириновський, який відомий своєю антиукраїнською позицією. Повідомлялося, що він помер о 10:45 за московським часом (о 09:45 за Києвом).

Про смерть політика повідомило інтернетвидання Mash у своєму Telegram. Пізніше цю інформацію підтвердив російський сенатор Олександр Пронюшкін.

Також про його смерть повідомили ще низка російських медіа.

Проте вже згодом з’явилася інформація, що в Міністерстві охорони здоров’я Росії спростовують смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор Пронюшкін, який до цього підтверджував смерть лідера ЛДПР, видалив свій пост у Telegram.

Скрін публікації з Telegram-каналу Mash

Про те, що Жириновський досі живий, заявив у Telegram cпікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли ЗМІ "хоронять" Жириновського. 75-річний російський політик лікувався від наслідків перенесеного коронавірусу і вже півтора місяці перебував у важкому стані в лікарні. Скандального політика з двосторонньою пневмонією, яка серйозно пошкодила легені, госпіталізували на початку лютого цього року. Пізніше стало відомо, що Жириновський два тижні приховував, що COVID-інфікований – він ізолювався вдома і повідомив про хворобу лише вузьке коло осіб.

Раніше Жириновський неодноразово стверджував, що отримав 8 щеплень проти COVID-19. Щеплення він робив російськими вакцинами – спочатку тричі Супутником V, потім ще три рази ЕпіВакКороною, а наостанок для сьомої і восьмої дози використав КовіВак.

Чим запам’ятався Жириновський

Скандальний російський політик відомий своїми заявами щодо України – він неодноразово заявляв, що необхідно захопити Київ і всю Україну. Українофоб часто публічно пропонував різні ідеї щодо поділу України, і навіть оприлюднював конкретні пропозиції.

У 2015 році лідер ЛДПР заявляв, що нібито так звані "ДНР" та "ЛНР" створили американці, і їм це потрібно для того, щоб викачувати з Росії гроші.

У 2018 році українська генпрокуратура встановила причетність російських політиків, серед яких і Жириновського, до підтримки "ЛНР" і "ДНР".

Крім цього, Жириновський закликав, щоб РФ бомбардувала Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня цього року.

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