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8 вакцин не допомогло: Жириновського у важкому стані госпіталізували і підключили до ШВЛ

9 лютого 2022, 18:39

Політик потрапив до лікарні через двосторонню пневмонію, яка почалася на тлі коронавірусу.

Жириновський
Володимир Жириновський / УНІАН

Скандальний політик і лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський захворів на коронавірус. Як повідомляють ЗМІ, у нього виявили серйозне ураження легенів.

Видання РБК повідомляє, що Жириновський був направлений до Центральної клінічної лікарні.

Telegram-канал Mash пише, що політик потрапив до лікарні через двосторонню пневмонію, яка почалася на тлі коронавірусу. За даними каналу, у політика уражено 50-75% легенів.

Оточення Жириновського повідомляє, що "ураження легень серйозне".

У той же час, перший заступник голови фракції ЛДПР в Держдумі РФ Василь Власов заявив, що Жириновський "працює з документами" і "нормально себе почуває". На уточнююче запитання, де знаходиться лідер партії, Власов не відповів.

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Підключили до ШВЛ

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Жириновського підключили до апарату ШВЛ, стан політика критичний.

"І ніяких гарантій ніхто не дає. Все ускладнюють супутні хвороби", - розповіли джерела РБК.

Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.

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Як раніше повідомляли, депутат Державної Думи Росії і лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський, який відомий своїми антиукраїнськими заявами, назвав "вдалий", на його думку, момент для бомбардування України. За його словами, це лютий 2022 року.

Жириновський вважає, що військова агресія нібито допоможе "примусити" українців "до миру".

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Володимир Жириновський
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