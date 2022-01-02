Секс-скандал в УПЦ МП: аспірант з Франції звинуватив священника в зґвалтуванні

В УПЦ Московського патріархату порадили потерпілому звертатися в поліцію.
В Української Православної церкви Московського патріархату спалахнув секс-скандал. Аспірант з Франції Ніколя Імбер звинуватив одного зі священиків у згвалтуванні.
Як розповів француз, в Києві він досліджував відносини в православній церкві, спілкувався зі священниками і паралельно читав лекції, повідомляє ТСН.
За його словами, він захворів коронавірусом і коли відчув себе гірше - звернувся до знайомого священника Московського патріархату за допомогою. Той його запросив до себе. Нагодував, напоїв горілкою і поклав спати.
Потерпілий каже, що коли його розвезло від алкоголю і він вже не міг чинити опір, батюшка ліг поруч і, за словами француза, згвалтував його.
Імбер написав заяву в поліцію Київської області.
Звинувачення у зґвалтуванні: що кажуть в УПЦ МП
В УПЦ Московського патріархату заявили про те, що про інцидент поки не чули, радять звертатися в поліцію. Що, власне, потерпілий і зробив.
"Якщо у людини є якісь проблеми, то потрібно звертатися в слідчі органи. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується", - сказав речник УПЦ МП, архієпископом Климент.
Нагадаємо, раніше Полтавський священик Олександр Дедюхін викликав подив постом про негоду. Він порадив городянам бути обережними, щоб уникнути смерті через важке поховання в мороз.
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