'Своєрідний апендикс': чому 'друга армія світу' ламає зуби об Авдіївку - Тука

Російські війська, намагаючись захопити місто, зазнають величезних втрат, але так і не можуть досягти успіху.

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Георгій Тука пояснив, чому росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: Главред, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Авдіївка є своєрідним апендиксом на території "ДНР". Вона впритул підходить до Донецька і її взяття дозволило б росіянам створити котел для українських захисників. Про це повідомив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду.

"Якщо подивитися на карту, то з 2015 року вона наче своєрідний апендикс на території "ДНР", бо впритул підходить до Донецька. Думаю, навіть людина, яка нічого не розуміє у воєнній справі, подивившись на такий апендикс, ухвалить рішення відрізати його від решти української території для того, щоб, по-перше, отримати контроль над цим населеним пунктом, а, по-друге, створити котел для тих збройних формувань, які захищають це місто", - сказав Тука.

Тука також зазначив, що Росія має на меті завершити "визволення Донецької області" до кінця 2023 року, оскільки це завдання Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу. Без успіху на Авдіївському напрямку це зробити неможливо.

"Саме тому вони так вчепилися в це місто", – додав він.

"М'ясні штурми" в Авдіївці

Експерт також пояснив, чому російські війська застосовують "м'ясні штурми" в Авдіївці. За його словами, у окупантів немає іншого способу взяти місто. Українська артилерія має значну перевагу над російською в точності ураження і далекобійності. Завдяки цьому ЗСУ можуть утримувати позиції та перешкоджати застосуванню російської бронетехніки для атаки. Через це, російські війська примушені вести атаки піхотою, яка піддається вдалим ударам української артилерії.

"Я чув хороший експертний аналіз спроможності артилерії з обох боків: точність ураження і далекобійність української артилерії суттєво переважають над цими показниками російської артилерії, а тому здійснювати ефективне знищення позицій ЗСУ завдяки артилерії росіянам дуже і дуже важко", - сказав Тука.

На його думку, остаточне рішення про те, чи варто продовжувати захищати Авдіївку, має приймати вище керівництво Збройних сил України. Політикам не варто втручатись у це рішення.

"Тільки керівництво ЗСУ, володіючи всією інформацією, має ухвалювати рішення – варто продовжувати захищати той чи інший населений пункт, втрачаючи техніку і наших хлопців та дівчат, або варто зробити крок назад, щоб зберегти життя наших захисників", - зазначив Тука.

Перегляньте відеочат з Георгієм Тукою, в якому він ділиться прогнозом щодо подальшого розвитку війни в Україні:

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, окупанти просунулись на північний захід та південний схід від Авдіївки, як підтверджують дані геолокації за 26 листопада. Згідно з інформацією Інституту вивчення війни (ISW), російські війська дещо проснулись у напрямку північно-західного регіону від Красногорівки та у східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

Також голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш підкреслив напруженість ситуації у промисловій зоні міста. Він зазначив, що загарбники наростили активність, використовуючи значну кількість техніки для штурму та намагаються здійснити тиск на позиції українських військ. Натомість ЗСУ відбили напад окупантів, відкинувши їх за залізницю.

Як раніше повідомляв Главред, окупанти розпочали третю хвилю "м'ясних штурмів". Під час попередніх наступів, росіяни атакували по флангах міста, просуваючись через Сєверне, Первомайське, Веселе та Кам'янку. Зараз противник атакує навіть "в лоб".

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