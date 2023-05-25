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Світан заявив, що на Кримському мосту скоро може бути "великий феєрверк"

Аліна Дембіцька
25 травня 2023, 04:30
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Полковник запасу розповів, що росіяни намагаються усіма можливими засобами прикрити Кримський міст.
Світан заявив, що на Кримському мосту скоро може бути 'великий феєрверк'
Світан заявив, що на Кримському мосту скоро може бути "великий феєрверк" / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/informnapalm

У середу, 24 травня, на Кримському мосту помітили задимлення, проте це була не "бавовна". Як зазначив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан, окупанти намагаються навчитись закривати міст за допомогою такого задимлення. Про це він розповів у коментарі 24 каналу.

За словами Світана, такі задимлення використовуються для приховування об'єктів, які захищаються, зокрема систем ППО, щоб унеможливити повітряні атаки.

"Атаки можуть бути різного рівня: прямої дії під телекеруванням або уникнення головок самонаведення ракет, які працюють по контрастних цілях. І це робота шашок чи машин, які виконують таке завдання", - розповів військовий експерт.

відео дня

Світан розповів, що вже були випадки, коли росіяни проводили подібні "навчання", намагаючись задимити міст з барж. Однак цей підхід має свої недоліки, оскільки швидкість підходу барж надто низька, і недостатньо часу для повного задимлення. В результаті цього, вони застосовують спеціальні машини або механізми для досягнення більш ефективного задимлення.

"Проте навряд чи задимлення допоможе уникнути удару ракети Storm Shadow. Але росіяни принаймні будуть намагатися захистити міст у такий спосіб", - зауважив полковник запасу.

Світан розповів, що українські військові мають ракети з телекеруванням, коли льотчик бачить, куди її вести. Саме від цих ракет окупанти зможуть захистити міст за допомогою диму. Хоча й не стовідсотково.

"Саме тому росіяни намагаються усіма можливими засобами прикрити Кримський міст. Вони розуміють, що контрнаступ, на який вони чекають, вже триває, а далі ще будуть прориви. І вони можуть бути поєднані з ударами по Кримському мосту. Як тільки буде удар по Кримському мосту ракетами типу Storm Shadow, ми це одразу помітимо. Адже ракети мають 500 кілограмів бойової частини. Тому може бути дуже великий феєрверк", - підкреслив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на Кримському мосту

Як повідомляв Главред, над Кримським мостом у середу, 24 травня, помітили великий стовп густого диму, який було далеко видно. Російські загарбники різко перекрили міст на кілька годин, списавши усе на "військові навчання".

У мережі поширилися кадри, на яких видно, що над Кримським мостом піднімається великий стовп густого диму. При цьому так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що поява диму нібито є результатом "військових навчань Росії". Пізніше окупанти повідомили, що рух мостом відновлено.

Раніше повідомлялося, що у Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом та територією країни-агресорки Росії, оскільки загарбники розуміють, що Кримський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Як зазначив російський політолог Андрій Піонтковський, передача Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow полегшить ЗСУ завдання зі знищення Кримського мосту. Якщо естакади більше не буде, окупанти Росії не зможуть утримувати Крим.

Дивіться перші кадри з задимленого Кримського мосту:

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