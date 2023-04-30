У Криму шалена паніка: налякані окупанти терміново налагоджують поромну переправу

Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка є у ЗСУ.

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Окупанти терміново налагоджують поромну переправу у Криму / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

У Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом та територією країни-агресорки Росії, оскільки загарбники розуміють, що Керченський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ, і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ, - йдеться в повідомленні.

Водночас Чубаров засумнівався у тому, чи вистачить окупантам передбачених для курсування шістьох поромів "для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові".

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Він також звернувся до майже мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в Криму: "Не сподівайтеся на пороми – їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними силами України. Бо нема чого зазіхати на чужі землі".

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі. За його словами, внаслідок "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність – близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Як зазначила спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, масштабна пожежа на нафтобазі у Севастополі в тимчасово окупованому Криму стала результатом одного з елементів підготовки ЗСУ до активних дій та наступу. За її словами, вибух на нафтобазі в Севастополі змусить російських окупантів переорієнтуватися та розосередитися в пошуках безпечнішого місця.

Дивіться відео про те, що військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду розповів про визволення Криму:

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