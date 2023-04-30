УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Криму шалена паніка: налякані окупанти терміново налагоджують поромну переправу

Аліна Дембіцька
30 квітня 2023, 18:46 оновлено 30 квітня, 18:46
499
Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка є у ЗСУ.
Крым, российские оккупанты
Окупанти терміново налагоджують поромну переправу у Криму / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

У Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом та територією країни-агресорки Росії, оскільки загарбники розуміють, що Керченський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ, і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ, - йдеться в повідомленні.

Водночас Чубаров засумнівався у тому, чи вистачить окупантам передбачених для курсування шістьох поромів "для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові".

відео дня

Він також звернувся до майже мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в Криму: "Не сподівайтеся на пороми – їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними силами України. Бо нема чого зазіхати на чужі землі".

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі. За його словами, внаслідок "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність – близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Як зазначила спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, масштабна пожежа на нафтобазі у Севастополі в тимчасово окупованому Криму стала результатом одного з елементів підготовки ЗСУ до активних дій та наступу. За її словами, вибух на нафтобазі в Севастополі змусить російських окупантів переорієнтуватися та розосередитися в пошуках безпечнішого місця.

Дивіться відео про те, що військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду розповів про визволення Криму:

Вас може зацікавити:

війна в Україні анексія Криму Кримський міст новини Криму повернення Криму деокупація Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з Макроном

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з Макроном

18:02 Політика
В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дні

В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дні

17:59 Синоптик
Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - Зеленський

Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - Зеленський

17:11 Політика
Всі головні новини

Останні новини

20:31

Куди подіти стару спідню білизну: чому не можна зберігати та як викинути без шкоди для тіла і душі

20:26

Окупанти РФ на Луганщині втрачають до 70 військових на день: "МДБ" наполягає на кремації загиблихВідео

20:11

Відомий український журналіст отримав смертельне поранення на фронтіВідео

20:07

У Росії несподівано помер відомий ведучий та модельєр

19:52

Ядерний удар по Україні: ризик є, але це малоймовірноПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:24

Злякалися "безпілотників від ЗСУ": у Москві дві жінки побачили зірки і викликали поліціюВідео

19:05

Що робить шашлик м'яким: секретна добавка дає стовідсотковий результат

19:03

Навіщо 2 травня вранці носили речі до церкви: прикмети і що не можна робитиВідео

19:01

Демі Мур завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса: що думає дружина актораВідео

Реклама
18:49

Оптична ілюзія з минулого століття: розгадати головоломку по картинці зможуть одиниці

18:46

У Криму шалена паніка: налякані окупанти терміново налагоджують поромну переправуВідео

18:25

"Влаштують масовий заміс": астролог назвала небезпечні міста з 1 по 9 травня - гороскоп для УкраїниВідео

18:02

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з МакрономВідео

17:59

В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дніВідео

17:33

Кейт Міддлтон емоційно висловилася про принцесу Діану та її обручкуВідео

17:12

Пропав капелюх з грошима: Кондратюк згадав, як на "Караоке на Майдані" приходив ЯнуковичВідео

17:11

Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - ЗеленськийВідео

16:51

Збив 16 ворожих дронів та вертоліт Ка-52: у боях за Україну загинув легендарний зенітник "Кельт"Відео

16:32

Алла Пугачова висунула Максиму Галкіну особливі вимоги щодо свого похоронуВідео

16:22

Чим корисний ромашковий чай і чим шкідливий: несподівані відомості про напій здивують

Реклама
16:06

Неймовірна головоломка по картинці: потрібно за 25 секунд знайти малинове морозиво

16:03

Що смажити першим – моркву чи цибулю: несподівана відповідь здивує навіть досвідчених господинь

16:01

Чим обробити сад навесні від шкідників і хвороб: 8 найефективніших препаратів

15:47

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а у США не вірять в успіх - The TimesВідео

15:15

Гороскоп на травень 2023: що чекає на Риб у цьому місяціВідео

14:49

Буданов - про контрнаступ ЗСУ: армія просунеться для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі

14:46

Гороскоп для Водоліїв на травень 2023: астролог назвала найвдаліші дні місяцяВідео

14:35

Зеленський розповів, чи пішов би він на фронт, якби не був президентом

14:23

Валюта по 42 грн: експерт розповів, що станеться з курсом долара і євроВідео

14:11

"Не можете виправити помилки минулого": Подоляк розніс Меркель за висловлювання про РФ і війнуВідео

13:55

Як вивести пляму від кави за 5 хвилин: 4 найпростіші способи

13:53

Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

13:48

Поттеромани в захваті: "Джіні" з фільмів про Гаррі Поттера вагітна первістком

13:47

Риси обличчя вказують на особливості характеру: що може сказати про людину форма губВідео

13:36

"Іди звідси": у Києві пранкер "причепився" до військового і отримав за це від розлючених українцівВідео

13:22

Один ангел-охоронець на двох: чому не можна називати сина на честь батька, а дочку - на честь матері

13:18

Навіщо 1 травня потрібно встати до світанку: прикмети і що не можна робитиВідео

13:04

Частині українців з 1 травня дадуть гроші на оплату послуг ЖКГ: кому пощаститьВідео

12:30

"Венера в Раку любить мріяти": любовний гороскоп на травень від Влада РоссаВідео

12:23

Загадка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно правильно порахувати кроликів за 11 секунд

Реклама
12:04

"Треба розділити на шматочки": Зеленський порівняв війну з Росією з пирогомВідео

12:00

"ЗСУ готуються до наступу": Гуменюк пояснила удар по нафтобазі в окупованому СевастополіВідео

11:58

"Кращий чоловік" Тіни Кароль Дан Балан вперше за 8 місяців порушив мовчанняВідео

11:17

Українцям збираються підняти тарифи на світло: у Міненерго пояснили, що сталосяВідео

11:13

Змітають за 1 хвилину відразу гарячими: швидкі коржі на сковороді захоплять всіх - рецептВідео

10:37

Меркель заявила, що намагалася зупинити Путіна від вторгнення та заговорила про переговори з РФ

10:36

Як можна отримати відразу шість пенсій авансом: хто з українців має правоВідео

09:55

"Роль кікімори б не дав": Данилко відповів на "наїзд" від путіністки-"Червоної шапочки" ПоплавськоїВідео

09:45

Новий пакет допомоги від Великої Британії: Лондон хоче закупити для ЗСУ ракети великої дальності

08:53

Жданов розповів, за яких умов ЗСУ зайде на територію РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти