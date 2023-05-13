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Починається вирішальна битва, повним успіхом ЗСУ стане знищення Кримського мосту - Піонтковський

Андрій Ганчук
13 травня 2023, 17:33 оновлено 13 травня, 17:34
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Агресорка Росія не зможе утримувати окупований Кримський півострів у разі знищення Кримського мосту, зазначив російський політолог Андрій Піонтковський.
Піонтковський, Кримський міст
Отримання Україною ракет Storm Shadow допоможе знищити Кримський міст - Піонтковський / Колаж скріншот YouTube

Передача Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow полегшить ЗСУ завдання зі знищення Кримського мосту. Якщо естакади більше не буде, окупанти Росії не зможуть утримувати Крим. Починається вирішальна битва у війні. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

В інтерв'ю журналістці Олесі Бацман він розповів про те, що більшість військових експертів дотримуються точки зору, згідно з якою показником абсолютного успіху ЗСУ у війні стане знищення Кримського мосту.

За його словами, в такому випадку окупанти РФ не зможуть утримувати півострів, а вихід з Криму стане для Москви серйозним політичним ударом.

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"Вирішальним буде той бій, який зараз ось починається на наших очах, і для більшості військових експертів отмаркером... повного успіху України є така подія як знищення Кримського моста. Ось воно якраз робиться більш імовірним і легше здійсненним... з передачею ракет Storm Shadow, в тому числі... ця подія унеможливить оборону Криму...", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Знищення Кримського мосту

У середині квітня американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США По Україні Курт Волкер заявив, що Україна вже здатна розпочати військову операцію зі звільнення захопленого Криму.

На його думку, першим кроком може стати ізоляція Кримського півострова шляхом удару по Кримському мосту і знищення бази Чорноморського флоту.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Кримський міст однозначно стане метою для ЗСУ.

На його думку, саме удар по "мосту Путіна" може дати старт контрнаступальній операції армії України.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що радіус дії ракет Storm Shadow дозволяє наносити удари по Криму, Кримському мосту і тилу окупантів Росії в Україні.

За слова Массаро, ракети дозволять добитися перемог на фронті.

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Інші новини:

Андрій Піонтковський Кримський міст війна Росії та України
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