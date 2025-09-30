"Світла пам'ять!": помер екс-редактор журналу "Огонек" Віталій Коротич

Ви дізнаєтеся:

Помер журналіст, письменник і сценарист Віталій Коротич. Про це повідомив 30 вересня в Instagram журналіст Дмитро Гордон.

"Сьогодні на 90-му році життя помер видатний український поет, письменник і публіцист, один із батьків перебудови і гласності в Радянському Союзі, багаторічний голова редакційної ради "Бульвару Гордона" мій друг Віталій Коротич. Будь-які слова далі безглузді... Світла пам'ять!", - написав він.

До речі, у листопаді 2011 року у Віталія Коротича помер 40-річний син.

Хто такий Віталій Коротич

Віталій Коротич - письменник, поет і сценарист, оглядач, журналіст.

Коротич народився в Києві 26 травня 1936 року. Був редактором різних видань в Україні та Росії, писав обома мовами.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. 1966 року обраний до правління Спілки письменників СРСР і секретарем Спілки письменників України.

У травні 1986 року призначений редактором всесоюзного журналу "Огонек". 1988 року за роботу в журналі "Огонек" (за Коротича тираж зріс із 1,5 млн до 4,5 млн примірників) американський журнал World Press Review присвоїв йому звання "Зарубіжний редактор року" (International Editor of the Year).

У період перебудови Коротича називали одним із "виконробів перебудови", "з огляду на його роль на її ідеологічному фронті"...

У пресі опубліковано розсекречені документи, згідно з якими Коротич був агентом КДБ при РМ УРСР під псевдонімом "Січневий"

Коротич у публічному просторі відстоював проросійські погляди. Зокрема, Коротич у 2011 році виступив із публічною підтримкою влади президента України Віктора Януковича, підписавши так званий лист десятьох, а у 2014 році заявив, що вважає, що Крим має бути під протекторатом Росії і незалежним від України. Внесений до бази "Миротворця".