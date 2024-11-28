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"Не кілька днів": скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз

Юрій Берендій
28 листопада 2024, 22:58
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Відновлення енергосистеми України після масованого удару РФ може затягнутись на кілька тижнів через серйозність ушкодження, зазначає експерт.
'Не кілька днів': скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз
Скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Омельченко:

  • Для відновлення енергосистеми внаслідок російського обстрілу 28 листопада можуть знадобитись кілька тижнів
  • РФ намагається знищити енергосистему до Нового Року
  • Партнери України могли б вжити дієвих заходів для припинення атак РФ

Для відновлення енергосистеми України після сьогоднішньої атаки Росії може знадобитися до двох тижнів, за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі "РБК-Україна".

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що стабілізація енергосистеми після останнього удару РФ може зайняти дві-три доби.

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Омельченко, однак, вважає цю оцінку надто оптимістичною. На його думку, відновлення потребуватиме більше часу через серйозність пошкоджень, які наклалися на наслідки попередніх атак.

"Думаю, знадобиться набагато більше. Десять днів, можливо два тижні й це не факт, що не буде нових обстрілів", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що Росія має обмежене "вікно можливостей" і прагне до Нового року завдати максимальних ударів по українській енергосистемі, намагаючись її зруйнувати.

Він зауважив, що російські війська поступово досягають своєї мети, попри всі зусилля України з протидії, і це відбувається частково через пасивність міжнародних організацій у питанні ядерного тероризму.

Омельченко наголосив, що міжнародні партнери та організації могли б вжити дієві заходи для припинення атак на українські енергетичні об'єкти.

"Сказати, що якщо будете бити по українській енергосистемі, перекриємо вихід нафти з Балтики, з Чорного моря і все, застосуємо жорсткі санкції до всієї фінансової системи, арештуємо всю російську власність за кордоном. І все б це дуже швидко закінчилося б. Але чомусь це не робиться і терорист відчуває цю слабкість і відчуває себе господарем ситуації. Це найбільше бентежить", - додав експерт.

'Не кілька днів': скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз
Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відновлення стабільної роботи енергосистеми України після комбінованої атаки Росії може зайняти кілька днів, а в окремих регіонах — значно довше. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

Через погіршення ситуації в енергосистемі "Укренерго" раптово запровадило жорсткі графіки відключення електроенергії, які триватимуть до кінця 28 листопада. Як зазначається на офіційній сторінці компанії, графіки охоплять одразу чотири черги побутових споживачів.

У Херсоні ситуація залишається критичною. Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що після масованого обстрілу РФ електропостачання може бути відсутнє протягом кількох діб. Він додав, що робляться всі можливі заходи для швидшого відновлення живлення міста.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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війна в Україні відключення відключення світла
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