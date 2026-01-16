Після нічного удару РФ в низці областей є знеструмлення: де ситуація найгірша

Ситуація в енергосистемі України залишається складною після чергових ворожих обстрілів.

Після нічного удару РФ в низці областей є знеструмлення

В Україні складна ситуація в енергосистемі

Через дефіцит Укренерго вводить аварійні відключення

В кількох обласях фіксують знеструмлення

Армія країни-агресорки Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів є знеструмлення.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - йдеться у повідомленні.

Де найскладніша ситуація

За словами Некрасова, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Повідомляється, що повернення від мережевих обмежень до графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та регіоні тривають цілодобово.

В яких областях є знеструмлення

Зазначається, що цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях.

Одещина

Як і в попередні тижні, за словами Некрасова, на Одещині зберігаються мережеві обмеження. Це вимушені аварійні відключення, щоб не допустити масштабних аварій через перевантаження мережі.

Сумська область

З 08:41 діють аварійні відключення, повідомляє Сумиобленерго. При цьому енергетики нагадують, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою за погодинними.

Полтавщина

Як повідомляє Полтаваобленерго, аварійні відключення на Полтавщині запроваджені з також 8:41. За словами енергетиків, зроблено це через наслідки російських атак на об’єкти енергетики.

Яка ситуація в енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, в регіонах, що піддаються ударам з боку Росії, після кожної атаки будуть вводитися аварійні графіки відключень електроенергії, які будуть діяти приблизно тиждень. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Після цього, за його словами, енергосистему вдасться частково стабілізувати, і кількість черг відключень скоротиться до однієї або двох - до моменту наступного обстрілу.

Експерт зазначив, що для зменшення тривалості відключень електроенергії після майбутніх атак держава повинна більш активно заохочувати бізнес, підприємства та місцеву владу встановлювати додаткові гарантовані потужності з обов'язковим підключенням до об'єднаної енергосистеми. Водночас істотний вплив на ситуацію і надалі будуть мати погодні умови.

Нагадаємо, в Україні 16 січня діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною вимкнень є наслідки ракетних атак РФ по українській енергетиці.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Як повідомляв Главред, після кожного удару Росії вражені райони України будуть підключені до графіків аварійних відключень електроенергії, які триватимуть близько тижня. Експерт Геннадій Рябцев зазначив, що скоротити тривалість відключень допоможе стимулювання бізнесу та місцевих органів для збільшення гарантованої потужності і приєднання до енергосистеми.

