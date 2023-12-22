"Сушки" заманили в пастку: несподівана версія знищення літаків РФ на півдні

Окупанти не врахували, що Patriot по аеродинамічних цілях працює на дальності 160 кілометрів, підкреслив Валерій Романенко.

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На фронті знищені три Су-34 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Авіаційний експерт Валерій Романенко прокоментував знищення одразу трьох Су-34 російських окупантів на південному напрямку.

При цьому він допускає, що Сили оборони України використовувалася систему ППО Patriot. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю Radio NV.

При цьому він також нагадав про те, що російські літаки на південному напрямку іноді скидали до сотні керованих авіаційних бомб КАБ.

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"Тому що вони трохи не врахували, що Patriot по аеродинамічним цілям [працює на] дальності 160 кілометрів", — пояснив співрозмовник.

Тепер на південному напрямку буде безпечніше, тому що ЗС РФ будуть брати до уваги можливу присутність американської системи ППО.

Раніше російські війська в "режимі конвеєра" скидали по 100 бомб за добу. Тепер же кожна вилазка з КАБ буде ретельно плануватися.

"Перевірятимуть, чи немає поблизу Patriot, тому що у нього характерна сигнатура радіоелектронних сигналів", — уточнив експерт, додавши, що небезпека, пов'язана з КАБ, знизиться по всій лінії фронту.

З'явилося відео знищених російських "сушок"

Відзначимо, що в Мережі також з'явилося відео 140-го окремого розвідувального батальйону, на якому зафіксовані прильоти високоточних авіабомб JDAM по позиціях російських окупантів.

При цьому на камери дронів також потрапили російські Су-34, які ймовірно летіли на перехоплення бомб і в результаті потрапили під вогонь ЗСУ.

Дивіться відео - з'явилося відео останнього польоту знищених Су-34 РФ:

/ Скріншот

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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