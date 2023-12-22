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"Сушки" заманили в пастку: несподівана версія знищення літаків РФ на півдні

Олексій Тесля
22 грудня 2023, 22:58
Окупанти не врахували, що Patriot по аеродинамічних цілях працює на дальності 160 кілометрів, підкреслив Валерій Романенко.
Су-34
На фронті знищені три Су-34 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Авіаційний експерт Валерій Романенко прокоментував знищення одразу трьох Су-34 російських окупантів на південному напрямку.

При цьому він допускає, що Сили оборони України використовувалася систему ППО Patriot. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю Radio NV.

При цьому він також нагадав про те, що російські літаки на південному напрямку іноді скидали до сотні керованих авіаційних бомб КАБ.

відео дня

"Тому що вони трохи не врахували, що Patriot по аеродинамічним цілям [працює на] дальності 160 кілометрів", — пояснив співрозмовник.

Тепер на південному напрямку буде безпечніше, тому що ЗС РФ будуть брати до уваги можливу присутність американської системи ППО.

Раніше російські війська в "режимі конвеєра" скидали по 100 бомб за добу. Тепер же кожна вилазка з КАБ буде ретельно плануватися.

"Перевірятимуть, чи немає поблизу Patriot, тому що у нього характерна сигнатура радіоелектронних сигналів", — уточнив експерт, додавши, що небезпека, пов'язана з КАБ, знизиться по всій лінії фронту.

З'явилося відео знищених російських "сушок"

Відзначимо, що в Мережі також з'явилося відео 140-го окремого розвідувального батальйону, на якому зафіксовані прильоти високоточних авіабомб JDAM по позиціях російських окупантів.

При цьому на камери дронів також потрапили російські Су-34, які ймовірно летіли на перехоплення бомб і в результаті потрапили під вогонь ЗСУ.

Дивіться відео - з'явилося відео останнього польоту знищених Су-34 РФ:

Screenshot
/ Скріншот

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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ЗСУ Су-34 війна Росії та України
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