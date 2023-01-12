Закликав бомбити Україну Кинджалами: ЗСУ майстерно ліквідували окупанта, який критикував Шойгу

Росіянина мобілізували восени 2022 року до танкових військ, проте загарбник не довго повоював на українській землі.

ЗСУ майстерно ліквідували окупанта Олексія Чепка / Telegram-канал "Двохсотий"

Збройні сили України ліквідували російського загарбника Олексія Чепка, який критикував російське Міноборони за те, що вони не розбомбили житлові будинки, в яких живуть українські блогери та волонтери.

Як повідомляє Telegram-канал "Двохсотий", 27-річний окупант родом із міста Дзержинськ Нижегородської області. До повномасштабного вторгнення він був тренером команд з хокею місцевої спортивної школи.

Чепка мобілізували восени 2022 року до танкових військ. Проте загарбник не довго повоював на українській землі. Під Новий рік, 31 грудня, Збройні сили України зробили йому подарунок, ліквідувавши загарбника.

Варто відзначити, що окупант відверто ненавидів українців та закликав бомбити наші міста ракетами "Калібр" та "Кинджал".

"Я справді не розумію, чому ми не пускаємо "Калібри" і "Кинджали" у будинки, де живуть українські телеграмники на кшталт "Лачен пише", "Гончаренко", "Стерненко"?... Хоча чого можна очікувати від нашого куколдського МО? Ми вже майже рік чекаємо запусків по центрах прийняття рішень", - написав у соцмережах Чепко.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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