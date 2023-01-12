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"У Шойгу – дві сім'ї, у Лаврова теж": Фейгін розповів про "модні" стосунки чиновників РФ

12 січня 2023, 08:40
Росіяни уже розуміють, що їхні чиновники – корупціонери, але все ще не хочуть вірити, що російська еліта не дотримується традиційних сімейних цінностей.
Шойгу и Лавров
Шойгу і Лавров живуть на дві сім'ї, зазначає Фейгін/ скрін

У Кремлі "модний" стиль стосунків, коли чиновник живе на дві сім’ї. Так живуть, зокрема, російський міністр оборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров.

Про це розповів російський юрист, блогер Марк Фейгін в інтерв'ю інтернет-виданню "Гордон". Він зазначає: росіяни вже не вірять, що їхні чиновники та еліта РФ "не корупціонери, шахраї і не мільярдери", але все ще вірять, що вони дотримуються традиційних сімейних засад.

"Чому ж тоді всі вірять, що вони дотримуються сімейних цінностей, а не вдаються до матримоніальних (стосунків – Ред.)? До того ж це – найбезневинніше. Ну, Путін – узагалі розлучена людина. Скільки там дружин, нелегальних дітей. Там взагалі виявляється модно жити на дві сім'ї", – зазначає Фейгін.

Він наголосив, що на дві сім’ї живуть, зокрема, Лавров і Шойгу, і серед російської владної верхівки це вважається нормальним.

"У всіх дві сім'ї. До того ж це вважають нормальним, конвенційним. Тобто дві сім'ї. Ну, я не знаю… У Шойгу – дві сім'ї, у Лаврова – дві сім'ї. Навіть його падчерку і другу дружину у Лондоні позбавили майна й підвели під санкції, якщо ви стежили за цією ситуацією. Там усі практично. Навіть до найдрібніших чиновників. І це навіть такий стиль", – розповів Фейгін.

Нагадаємо, дочку вбивці Шойгу підловили на шопінгу в Дубаї. Дочка головного вбивці мирних українців Шойгу Ксенія замість того, що б волонтерити на окупованих територіях України, вештається по бутіках в ОАЕ, що розізлило росіян.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали дві причини призначення Герасимова командувачем військ РФ в Україні. По-перше, таким чином Путін продемонстрував готовність вести затяжну війну проти України. По-друге, Кремль намагається "реанімувати" образ покращення російського командування та Міноборони РФ, які зазнають критики через невдачі окупантів на фронті.

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новини Росії Марк Фейгін Сергій Лавров Сергій Шойгу
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