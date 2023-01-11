Путін влаштував "переворот": Суровікіна прибрали, Герасимов став "ватажком" російських окупантів

Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ Сергій Суровікін призначений заступником Герасимова.

Шойгу, Герасимов, Путін / Міноборони РФ , kremlin.ru

Міністерство оборони Росії призначило нового командувача окупаційними військами в Україні.

Як йдеться в заяві Міністерства оборони РФ, ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

"Командувачем Об'єднаного угруповання військ (сил) призначений начальник Генерального штабу генерала армії Валерій Герасимов", - йдеться в повідомленні.

Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ Сергій Суровікін призначений його заступником.

Також серед заступників Герасимова є:

головнокомандувач сухопутними військами генерал армії Олег Салюков,

заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.

Міністерство виправдовуючись, заявило, що такі перестановки пов'язані з "розширенням масштабу вирішуваних в ході його проведення завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії між видами і родами військ Збройних Сил, а також підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління угрупованнями військ (сил)".

Війна в Україні

У жовтні 2022 року Суровікін був призначений новим командувачем окупантами в Україні.

Вже через місяць Суровікін вирішив вивести російські війська з Херсона.

У ЗМІ неодноразово публікувалася інформація, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов фактично відсторонені від керівництва військами у зв'язку з провалами окупаційної операції в Україні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 17 грудня заявив, що ЗСУ намагалися ліквідувати керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова навесні поточного року, коли він прибув до штабу окупантів у захопленому Ізюмі.

За його словами, Герасимов поїхав до того, як було завдано удару.

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