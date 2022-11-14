Суровікін отримав нове завдання від Путіна після відступу з Херсона - ISW

Сергій Суровікін отримав завдання захопити всю Донецьку область / Фото whatisyournameinsider.com

Господар Кремля Володимир Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить всю Донецьку область. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Рішення Путіна пояснюється збільшеною інтенсивністю російських наступальних операцій спочатку в районі Бахмута, а потім в районі Вугледара.

Експерти ISW вважають, що російські наступальні операції в Донецькій області будуть активізуватися найближчими тижнями в міру прибуття додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними із західної частини Херсона.

На їхню думку, українські сили в цьому районі опиняться у важкому становищі. Києву, найімовірніше, доведеться залучати війська для захисту від нових наступів російських окупантів.

При цьому експерти вважають, що росіяни навряд чи доб'ються значних успіхів в оперативному відношенні. У ISW не виключають, що з часом окупанти зможуть захопити Бахмут, але величезною ціною.

Російські сили, що діють в Донецькій області, включають в себе звичайні частини регулярних Збройних сил Росії, мобілізованих військовослужбовців, найманців ПВК "Вагнера", формування БАРС (Російський добровольчий резерв - ред.), кадировців і добровольчі батальйони.

"Це химерне скупчення бойових сил матиме значно меншу бойову міць, ніж угруповання регулярних частин аналогічного розміру", - вважають аналітики.

Вкрай малоймовірно, що Суровікін зможе перетворити її на силу, здатну вести великомасштабну наступальну механізовану маневрену війну. Тим більше що він навіть не витрачає час на створення злагодженого ударного угруповання, перш ніж кинути його в атаку. Сили РФ, зосереджені на Донбасі, найімовірніше, принесуть деякий виграш за рахунок однієї лише чисельності, але українські захисники, імовірно, змусять окупантів зупинитися у вихідних точках.

Водночас експерти ISW зазначають, що Україна поверне бойову міць із західного Херсона та передислокує її в інші райони як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій.

Українські сили продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області та, імовірно, зможуть досягти ще більших результатів, якщо вони будуть підкріплені військами із західної частини Херсона.

Тим часом росіяни також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ просуваються вперед, і немає жодних підстав прогнозувати, що погано навчені, погано екіпіровані та морально скуті російські резервісти будуть в змозі зупинити просування українських військ, натхнених своїми перемогами, резюмують в ISW.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що лівобережну частину Херсонської області потрібно звільняти вздовж Дніпра і готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Причому прогнози давати досить складно.

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