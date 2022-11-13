'Не треба чекати швидких перемог': Подоляк розкрив подальші плани щодо звільнення від окупантів

Подоляк наголосив, що деокупація територій – це важка робота / УНІАН, ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі влада і військові опрацьовують плани звільнення всіх українських територій від російських загарбників. Про це подоляк розповів інтерв'ю "УНІАН".

"Йде розробка планів щодо деблокади акваторії Азовського моря, щодо ЗАЕС і Запорізької області, відпрацьовується сценарне звільнення лівобережного Херсона, щоб позбавити мобільності російське угруповання, зосереджене в Криму", - сказав він.

Подоляк наголосив, що деокупація територій – це важка робота, тому не потрібно завищувати очікування і чекати швидких перемог.

"Коли звільнили швидко Харківську область, всі очікували, що так піде все і далі, але на якийсь час все пригальмувалося, і люди дещо розчарувалися. Зараз Херсон знову дає підйом, і всі говорять: "Давайте завтра заберемо Крим!" Ні, це буде довга копітка робота, яка дасть свої плоди", - зазначив радник голови ОП.

Також Подоляк нагадав, що зараз на луганському та донецькому напрямках вкрай важка ситуація.

"Я розумію, що на тлі херсонської ейфорії це йде на другий план, але ми дивимося прагматично. У напрямку Бахмута, Соледара та Авдіївки йдуть важкі бої", - заявив він.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на авдіївському, бахмутському і сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що плани країни-агресора про так званий "рускій мир" в Україні не здійснилися. Він порівняв, як жителі Херсона з протестами в лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим, які звільнили місто. За словами Подоляка, реакція українців говорить сама за себе.

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