"Бояться навіть мертвих": орки знищили одне з кладовищ в Одесі

Орки обстріляли одне з кладовищ в Одесі / фото скрін

Під час ракетного обстрілу по Одесі у суботу, 23 квітня, ракети орків потрапили в одне з міських кладовищ, повідомляє Одеська міська рада.

У результаті ракетного обстрілу було зруйновано понад 1000 квадратних метрів території кладовища. На фото з місця можна побачити тління території, обгорілі дерева та пошкоджені могили.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що уламки ракети потрапили на територію одного з кладовищ в місті і в результаті цього була поранена жінка.

Також Геращенко повідомив, що окупанти потрапили в могили українців і євреїв.

Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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