"Бояться навіть мертвих": орки знищили одне з кладовищ в Одесі

У результаті ракетного обстрілу зруйновано понад 1000 квадратних метрів території кладовища.
Під час ракетного обстрілу по Одесі у суботу, 23 квітня, ракети орків потрапили в одне з міських кладовищ, повідомляє Одеська міська рада.
У результаті ракетного обстрілу було зруйновано понад 1000 квадратних метрів території кладовища. На фото з місця можна побачити тління території, обгорілі дерева та пошкоджені могили.
"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.
Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що уламки ракети потрапили на територію одного з кладовищ в місті і в результаті цього була поранена жінка.
Також Геращенко повідомив, що окупанти потрапили в могили українців і євреїв.
Ракетний удар по Одесі
Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.
Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.
Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.
Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.
Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.
Читайте також:
- Чи може статися Новий Маріуполь в Одесі: відповідь Зеленського
- Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну
- "Для мене Одеса - це мій батько": рашисти розбомбили Одесу на річницю смерті Папи слави Камінської