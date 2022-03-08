Сумщина знову потрапила під жорстке бомбардування "визволителів"

Суми знову під атакою ворожих військ / Дмитро Живицький

Близько опівночі 7 березня 2022 року ворожі російські літаки знову почали бомбити житлові квартали в Сумах та Охтирці.

За словами губернатора Дмитра Живицького, вони знищили будинки в селі Битиця.

Інформація про вбитих і поранених поки оновлюється.

читайте також"Нова Хатинь": російські загарбники знищили родзинки"ДСНС розбирають завали і гасять пожежі. Медики працюють. Рятуємо життя. Так насправді виглядає "русский мир"... Ми не пробачимо цього ніколи!"- написав глава Сумської ОВА і опублікував відео, на кадрах якого показаний житловий приватний сектор Сум - район вулиці Роменська.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. У місті немає жодного вцілілого району.

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