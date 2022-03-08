Просував ідеї "русского міра": СБУ затримала агента ФСБ РФ

Агент ФСБ РФ Гелен / скріншот

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який просував у Україні ідеї "русского мира".

"Чоловік під псевдонімом Гелен займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проведенням інформаційних операцій, вигідних країні-агресору", - повідомила спецслужба в Telegram.

Також силовики визначили його куратора - співробітника ФСБ Олександра Щипіцина.

"У цієї особи є документи прикриття на ім'я Олександр Володимирович Шипулін і нібито він працює в Казанському інституті євразійських і міжнародних досліджень", - сказано в повідомленні.

читайте такожРосійська армія має пряму вказівку розстрілювати цивільних українців-СБУКрім того, встановлено московського координатора даного агента, яким виявився офіцер 5-ї служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Сергій Хрустальов.

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На даний момент агент ФСБ узятий під варту і контроль контррозвідників і слідчих СБУ.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова отримала медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентського фонду Рейгана Фредерік Райан.для президента України Володимира Зеленського.

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