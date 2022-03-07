Готують їжу на вогнищах, а жертв ховають у дворах: у Маріуполі катастрофа досягла межі

Маріуполь ледь виживає / міськрада

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. У місті немає жодного вцілілого району.

"Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектора. Місто досі без освітлення, води і навіть газу. Тому городяни готують їжу біля будинків на вогнищах", - йдеться в повідомленні міськради в Telegram.

Зазначається, що Маріуполь залишився без зв'язку. Єдине джерело інформації про ситуацію в країні - військові.

"Захисники Маріуполя зупиняють спроби ворога прорватися. Важлива боротьба і небажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське триколірне ганчір'я, тому боротьба за український Маріуполь триває", - додали в міськраді.

Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв військову частину в Миколаєві. Загинули вісім солдатів, які в цей момент спали. 19 отримали поранення. Ще вісім шукають.

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