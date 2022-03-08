Через російську війну близько 800 тис. українців залишилися без світла і 238,2 тисячі без газу

Окупанти розбомбили електромережі / news.sevas.com

На вечір понеділка, 7 березня, по всій території України знеструмлено понад 1,1 тисячі населених пунктів і 8 тисяч трансформаторних підстанцій. Відповідні дані наводить Міненерго.

"Через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалися знеструмленими (повністю або частково) більше 1133 населених пунктів і 8074 трансформаторних підстанцій. Загалом понад 742 тисячі споживачів", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що найбільш складна ситуація з електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні. Там без світла залишаються понад 233 тисячі абонентів. Крім того, повністю відключений від електропостачання Маріуполь.

За минулу добу фахівцям вдалося відновити подачу електрику близько 71 тисячі споживачів, але через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення.

Також без газопостачання залишаються близько 238,2 тисячі абонентів, незважаючи на те що відновлено газопостачання 7529 споживачам.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. У місті немає жодного вцілілого району.

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