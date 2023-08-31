УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Жданов назвав місто, звільнення якого дозволить взяти вогнем "коридор" до Криму

Андрій Ганчук
31 серпня 2023, 15:01 оновлено 31 серпня, 15:11
268
Силам оборони України вистачить поточних військових ресурсів, щоб вийти до Азовського узбережжя в рамках цієї контрнаступальної кампанії, вважає Олег Жданов.
Жданов, карта
Поки зарано говорити про наближення ЗСУ до вогневого контролю над "суходільним коридором" - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Армія України зможе встановити вогневий контроль над "суходільним коридором" окупантів агресора Росії до захопленого Криму, коли звільнить Мелітополь. Військам вистачить поточних ресурсів для того, щоб вийти до Азовського узбережжя. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поки зарано говорити про поступове наближення ЗСУ до встановлення контролю над "суходільним коридором". Розмірковувати можна буде після того, як війська почнуть підходити до Мелітополя. Звільнення міста забезпечить вогневий контроль над "коридором".

"Зарано про це говорити. От коли ми будемо підходити до Мелітополя, тоді можна буде міркувати і про вогневий контроль над "суходільним коридором". Дальність нашої зброї дозволить повністю перекрити "суходільним коридор" саме від Мелітополя", - зазначив Жданов.

відео дня

Також він додав, що ЗСУ в рамках поточного контрнаступу вистачить ресурсів для виходу до Азовського узбережжя.

"Думаю, нам вистачить і цих ресурсів. У лютому поточного року, коли пішли перші розмови про підготовку до контрнаступу, тоді питання авіації не піднімалося настільки гостро. Швидше за все, контрнаступальна операція, яка йде сьогодні, планувалася без урахування західної авіації. Тому наш вихід до Азовського узбережжя можна вважати можливим і при поточному рівні військової допомоги від західних партнерів. Проте, як піде весняна кампанія в тому випадку, якщо не буде авіації, прогнозувати складно", - підкреслив Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Керівник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що ЗСУ зім'яли "лінію Суровікіна" і просуваються вперед на Мелітопольському напрямку. За його словами, війська все ближче до захопленого російськими окупантами Токмаку.

Війська РФ хочуть прорватися на Луганщині і атакують позиції українських військ, сказав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Він розповів, що найскладніші бої зараз йдуть на Куп'янсько-Лиманському напрямку. ЗСУ наступають в районі Бахмута.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що контрнаступ ЗСУ перевершив усі очікування. На думку генсекретаря Альянсу, українські війська можуть прорватися через деякі лінії "оборони" військ РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Запорізька область Олег Жданов війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Наша армія не настільки велика": Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні

"Наша армія не настільки велика": Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні

15:23 Україна
Українські воїни просунулися на Запоріжжі: знищили до роти окупантів і захопили позиції

Українські воїни просунулися на Запоріжжі: знищили до роти окупантів і захопили позиції

14:54 Україна
Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

14:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:08

Воно там не випадково: навіщо потрібно отвір в лезі ножа

15:58

Заплутана загадка для найуважніших: потрібно знайти слово "лайм" за 7 секунд

15:56

"Ви неминуче програєте": Данілов жорстко дорікнув Німеччині

15:54

Кацуріна показала на милих фото, як Дантес піклується про її дітей

15:41

Пляшки на вулицях і дует з учасником: подробиці першого випуску Голосу країни-13

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:23

"Наша армія не настільки велика": Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні

15:19

Цитати про любов: фрази і вирази, які приголомшать своєю романтичністю

15:12

Знайшов молоду: у колишнього чоловіка Дженніфер Еністон новий роман - ЗМІ

15:01

Жданов назвав місто, звільнення якого дозволить взяти вогнем "коридор" до Криму

Реклама
14:54

Українські воїни просунулися на Запоріжжі: знищили до роти окупантів і захопили позиції

14:45

Україну накрила найпотужніша магнітна буря місяця: накрив майже 9-бальний шторм

14:43

"Буде дуже важко": енергетик розповів про готовність України до нового сезону

14:03

Жир відійде на очах: як легко почистити сітку витяжки

14:02

Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

13:44

Гості пальчики оближуть: рецепт простого і універсального маринаду для грибів

13:37

Дивись на світ особливим поглядом: на 1+1 Україна стартує новий осінній сезон

13:30

Вразили ціль на дальності за 700 км: Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ

13:29

Які рибки притягують гроші і де краще поставити акваріум по феншуй

13:17

Що потрібно принести в будинок 1 вересня, щоб був достаток: прикмети і заборони

13:03

ВСД - не вирок: що не можна робити при вегето-судинної дистонії

Реклама
13:00

Таро-прогноз на повню 31 серпня 2023: Рибам - знак долі, Овнам - втеча, Дівам - перешкодиВідео

12:50

Поліцейська стрілянина у Дніпрі: у ДБР пояснили, чи був загиблий п'яним

12:33

Олександр Еллерт розповів, як покинув країну під час війни

12:12

США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph

12:03

У Британії - новий глава Міноборони: що зміниться для України з приходом Гранта Шеппса

11:58

Не варто навіть піднімати: чим небезпечний сатанинський гриб і чому

11:52

Кому з українців "рубануть" пенсію: як не залишитися без заслужених грошей

11:22

Ніхто не здогадається, що за смакота на столі: рецепт знаменитого десерту з лавашаВідео

11:21

"Путін звинуватив Лукашенка у змові": у Мережі розкрили деталі сварки двох диктаторів

10:58

Сантехнік не потрібен: як пробити засмічення в каналізації за 2 хвилини підручними засобами

10:52

Хто ризикує втратити бронь від мобілізації: роз'яснення чиновників

10:46

У Донецькій області розбилися два українських вертольоти Мі-8

10:43

Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ мікроавтобус

10:25

Літо затримається ще на 2-3 тижні: якою буде погода в Україні у вересні 2023

10:04

Вчений рік носив пташину голову, щоб подружитися з пернатими: що з цього вийшло

10:04

Сезон тихого полювання: секрет швидкої чистки грибів без клопоту

09:54

"Традиційні заходи": експерт назвав українцям прості способи пережити блекаути

09:48

ЗСУ просунулися на Запоріжжі і наступають на півдні від Бахмута - Генштаб

09:24

Резнікова відправлять у відставку: нардеп назвав терміни звільнення міністра та ім'я наступника

09:14

Коли котлети вже набридли: що приготувати з фаршу на сковороді і в духовці

Реклама
09:12

Гороскоп на завтра 1 вересня 2023: Близнюкам - грошові втрати, Ракам потрібен відпочинок

08:59

"Вважаю себе більш компетентним": Гіркін з СІЗО вирішив "посунути" Путіна з поста президента

08:53

Група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запускають другий етап проєкту "Ліга Аеророзвідки"

08:52

Нова пошта сплатила 5 млрд грн податків за піврокуФото

08:51

Чи мав право поліцейський розстріляти чоловіка в ДніпріПогляд

08:37

Пошкоджено два Іл-76: у Мережі показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові

08:15

Українець відсудив у ПриватБанку десяток тисяч гривень: що сталося і чому

07:59

Яке сьогодні свято 31 серпня: кого потрібно привітати в цей день

07:47

Атака дронів на аеродром у Пскові: в ISW розповіли, чому не спрацювала ППО

06:47

Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: "Українці знову перевершили очікування"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти