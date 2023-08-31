Жданов назвав місто, звільнення якого дозволить взяти вогнем "коридор" до Криму

Силам оборони України вистачить поточних військових ресурсів, щоб вийти до Азовського узбережжя в рамках цієї контрнаступальної кампанії, вважає Олег Жданов.

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Поки зарано говорити про наближення ЗСУ до вогневого контролю над "суходільним коридором" - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Армія України зможе встановити вогневий контроль над "суходільним коридором" окупантів агресора Росії до захопленого Криму, коли звільнить Мелітополь. Військам вистачить поточних ресурсів для того, щоб вийти до Азовського узбережжя. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поки зарано говорити про поступове наближення ЗСУ до встановлення контролю над "суходільним коридором". Розмірковувати можна буде після того, як війська почнуть підходити до Мелітополя. Звільнення міста забезпечить вогневий контроль над "коридором".

"Зарано про це говорити. От коли ми будемо підходити до Мелітополя, тоді можна буде міркувати і про вогневий контроль над "суходільним коридором". Дальність нашої зброї дозволить повністю перекрити "суходільним коридор" саме від Мелітополя", - зазначив Жданов.

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Також він додав, що ЗСУ в рамках поточного контрнаступу вистачить ресурсів для виходу до Азовського узбережжя.

"Думаю, нам вистачить і цих ресурсів. У лютому поточного року, коли пішли перші розмови про підготовку до контрнаступу, тоді питання авіації не піднімалося настільки гостро. Швидше за все, контрнаступальна операція, яка йде сьогодні, планувалася без урахування західної авіації. Тому наш вихід до Азовського узбережжя можна вважати можливим і при поточному рівні військової допомоги від західних партнерів. Проте, як піде весняна кампанія в тому випадку, якщо не буде авіації, прогнозувати складно", - підкреслив Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Керівник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб заявив, що ЗСУ зім'яли "лінію Суровікіна" і просуваються вперед на Мелітопольському напрямку. За його словами, війська все ближче до захопленого російськими окупантами Токмаку.

Війська РФ хочуть прорватися на Луганщині і атакують позиції українських військ, сказав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Він розповів, що найскладніші бої зараз йдуть на Куп'янсько-Лиманському напрямку. ЗСУ наступають в районі Бахмута.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що контрнаступ ЗСУ перевершив усі очікування. На думку генсекретаря Альянсу, українські війська можуть прорватися через деякі лінії "оборони" військ РФ.

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