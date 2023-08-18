Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

Сили оборони України у 2023 році, ймовірно, можуть не досягти ключової мети контрнаступу - перерізання "суходільного коридору" до Криму, вважають журналісти.

https://glavred.net/world/vzyatie-melitopolya-i-razryv-koridora-v-krym-ssha-ne-veryat-v-uspeh-v-2023-m-wp-10494076.html Посилання скопійоване

У розвідці США не вірять, що ЗСУ звільнять Мелітополь цього року - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, відкриті джерела

В рамках поточного контрнаступу ЗСУ можуть не дійти до окупованого Мелітополя і зупиняться в декількох кілометрах від міста. Можливо, армії не вдасться перерізати "суходільний коридор" окупантів Росії цього року через складну ворожу "оборонну" систему.

У матеріалі The Washington Post журналісти з посиланням на співрозмовників у розвідці США розповіли, що українська армія через складну систему "оборони" російських окупантів може не дійти до Мелітополя і не зруйнувати "сухопутний коридор" до захопленого Криму у 2023 році.

Журналісти пишуть, що звільнити не тільки Маріуполь, а й Токмак Запорізької області, стане непростим завданням.

відео дня

"У Росії там три основні оборонні лінії, а після них-укріплені міста. Питання не тільки в тому, чи зможе Україна прорвати одну або дві з них, але і в тому, чи зможуть вони прорвати всі три лінії і мати достатньо сил для досягнення чогось більш значного, наприклад, взяття Токмака або чогось ще",-вважає військовий аналітик Роб Лі.

Втім, також одне з джерел WP вказало, що наступ армії України суттєво послабив війська РФ – окупанти у важкому стані.

"Росіяни перебувають у досить важкому стані. Вони зазнали величезних втрат. Їхній моральний дух не дуже високий", - підкреслюється в статті.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області на Бердянському напрямку контрнаступальної операції, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. ЗСУ закріплюються на відвойованих рубежах і продовжують наступати.

ЗСУ на півдні просуваються вперед і вибивають окупантів, використовуючи касетні боєприпаси, які передали США, розповіли журналісти CNN. Згідно з їхніми даними, Урожайне, ймовірно, теж звільнялося за допомогою американських касетних снарядів.

В Інституті вивчення війни вважають, що прорив армії України в районі Работіно Запорізької області може прискорити просування військ на півдні. На думку аналітиків, в такому випадку ЗСУ можуть почати операції за найщільнішими мінними полями окупантів.

Інші новини: