Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Платимо десять за дві сесії": Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховування

Анна Ярославська
14 січня 2026, 11:27оновлено 14 січня, 12:04
243
За даними детективів, нардепам у Раді мали надходити вказівки, як голосувати в парламенті.
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко отримала підозру / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Керівник однієї з депутатських фракцій ВР отримала підозру
  • Ім'я офіційно не названо, проте йдеться про Юлію Тимошенко
  • У НАБУ опублікували прослуховування

НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України в пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Ім'я політика не називається, але очевидно, що йдеться про голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроектів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку.

відео дня

"Розслідування спричинило напругу всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосування.

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати заздалегідь і розрахований на тривалий період", - йдеться в повідомленні.

Знімок екрана
Знімок екрана
Скріншот
Знімок екрана

Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, але і механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів.

Знімок екрана

За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках – коли утриматися або не брати участі в голосуванні.

Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроектів, але й кадрових рішень парламенту.

Знімок екрана
Знімок екрана

У січні 2026 року керівницю парламентської фракції було викрито і їй повідомили про підозру. Слідство зафіксувало передачу коштів.

Тимошенко вручили підозру
Тимошенко вручили підозру / скріншот
'Платимо десять за дві сесії': Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховування

Підозра кваліфікована за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Досудове розслідування триває.

Дивіться відео - У НАБУ опублікували "плівки Тимошенко":

Знімок екрана

Справа Тимошенко - що відомо

13 січня в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Офіційно ім'я керівника фракції не розкривалося, проте в мережі почали повідомляти, що йдеться про Юлію Тимошенко.

14 січня Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії.

За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред'явили жодних процесуальних документів. Тимошенко стверджує, що співробітники офісу перебували в будівлі впродовж всієї ночі.

Також вона заявила, що під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті кошти, задекларовані в офіційній декларації.

Політик підкреслила, що не визнає висунутих звинувачень і вважає їх безпідставними.

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко / Інфографіка: Главред

Хабарництво в Раді

Як писав Главред, 27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про спільну операцію з прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в рамках операції під прикриттям.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили діючі народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

29 грудня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру одразу п'ятьом діючим нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді.

Зазначається, що ці нардепи "заохочували" своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.

"Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили діючі народні депутати України та посадові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один з народних депутатів", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Верховна Рада Юлія Тимошенко НАБУ новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

13:03Війна
Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

13:00Політика
Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

12:50Політика
Реклама

Популярне

Більше
Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там було

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там було

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Як будуть відключати світло в Черкасах і області 14 січня - новий графік

Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня

Долар і євро пішли на спад після серії рекордів: новий курс валют на 14 січня

Останні новини

13:11

"Не буду більше": Кончита Вурст остаточно відреклася від Євробачення

13:03

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

13:02

Дизайнер і муза: що відомо про дружину нового міністра оборони Михайла Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

12:58

Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
12:50

Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

12:44

Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України

12:35

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

12:24

В одній області оголосили обов’язкову евакуацію: кому потрібно негайно виїхати

Реклама
11:57

Як пережити ніч без опалення: поради, що допоможуть швидко зігрітися

11:49

Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини – відомі терміни

11:45

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

11:45

Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву

11:38

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

11:35

Гороскоп Таро на завтра, 15 січня: Козерогам - знайти простір, Рибам - цілі

11:27

"Платимо десять за дві сесії": Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховуванняВідео

11:22

У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла

11:04

Собчак публічно принизила свого чоловіка: що вона зробила

10:58

Чи почне соняшникова олія різко дорожчати: українцям сказали, до чого готуватися

10:58

Мороз із сюрпризами: якою буде погода на Житомирщині до кінця тижня

Реклама
10:55

Був командиром взводу спецпідрозділу "Кара-Дах": загинув молодий лейтенант "Чикаго"Ексклюзив

10:48

Техніка може згоріти: на що звернути увагу при купівлі зарядної станції

10:37

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", але відкинула всі звинувачення

10:15

У Росії помер популярний актор, зірка серіалу "Каменська"

10:11

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

10:05

Чи залишаться українці без газу через атаки РФ: експерт оцінив найгірші сценарії

09:59

ЄС готує спецпосланця для перемовин з РФ: з’явилися перші імена претендентів

09:16

РФ проводить диверсії в Європі: ЗМІ назвали небезпечну для України ціль Кремля

09:10

"Чарівнику можна довіряти": Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів"

09:07

Народжені тримати слово: чотири знаки зодіаку з залізним почуттям обов'язку

09:06

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січняФото

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 січня (оновлюється)

08:53

Трамп пригрозив "великими проблемами" прем'єру Гренландії: в чому причинаВідео

08:48

Карта Deep State онлайн за 14 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Росія атакує Київ дронами: в місті гримлять вибухи, ППО відбиває атаку

08:09

Вбивство холодом: як росіяни нарешті дочекалися тривалих морозів в УкраїніПогляд

07:48

Лідери G7 проситимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT

07:00

Півміста в диму: дрони атакували Ростов, горять резервуари нафтопродуктів - ЗМІ

06:10

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскопВідео

06:10

Як працює "терористичний інтернаціонал" РФ та ІрануПогляд

Реклама
05:52

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

05:17

Гороскоп на завтра 15 січня: Стрільцям - корисне знайомство, Рибам - труднощі

04:41

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна в аеропорту за 61 секунду

03:34

Астрологічний прогноз на 2026 рік: коли закінчиться війна та що чекає українцівВідео

02:50

На шляху до катастрофи: як космічний телескоп може загрожувати людям

02:24

72-річна Олена Степаненко закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї

01:32

Може суттєво вплинути на РФ: що обговорював Зеленський із сенаторами США, деталі

01:30

Сказала "Так": кохана Кіану Рівза показала особисті фото з побачення з актором

01:15

У місті проблеми з теплом та світлом: Кривий Ріг зазнав масованої атаки, деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти