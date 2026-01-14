'Платимо десять за дві сесії': Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховування

За даними детективів, нардепам у Раді мали надходити вказівки, як голосувати в парламенті.

Коротко:

Керівник однієї з депутатських фракцій ВР отримала підозру

Ім'я офіційно не названо, проте йдеться про Юлію Тимошенко

У НАБУ опублікували прослуховування

НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України в пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Ім'я політика не називається, але очевидно, що йдеться про голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроектів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку.

"Розслідування спричинило напругу всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосування.

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати заздалегідь і розрахований на тривалий період", - йдеться в повідомленні.

Скріншот

Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, але і механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів.

За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках – коли утриматися або не брати участі в голосуванні.

Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроектів, але й кадрових рішень парламенту.

У січні 2026 року керівницю парламентської фракції було викрито і їй повідомили про підозру. Слідство зафіксувало передачу коштів.

Підозра кваліфікована за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Досудове розслідування триває.

Справа Тимошенко - що відомо

13 січня в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України заявили, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України "на пропозиції неправомірної вигоди ряду народних депутатів, що належать до фракцій, які не очолює ця особа, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроектів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Офіційно ім'я керівника фракції не розкривалося, проте в мережі почали повідомляти, що йдеться про Юлію Тимошенко.

14 січня Тимошенко підтвердила, що в партійному офісі "Батьківщини" вночі завершилися слідчі дії.

За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред'явили жодних процесуальних документів. Тимошенко стверджує, що співробітники офісу перебували в будівлі впродовж всієї ночі.

Також вона заявила, що під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті кошти, задекларовані в офіційній декларації.

Політик підкреслила, що не визнає висунутих звинувачень і вважає їх безпідставними.

Хабарництво в Раді

Як писав Главред, 27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про спільну операцію з прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в рамках операції під прикриттям.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили діючі народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

29 грудня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру одразу п'ятьом діючим нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді.

Зазначається, що ці нардепи "заохочували" своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.

"Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили діючі народні депутати України та посадові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один з народних депутатів", - йдеться в повідомленні НАБУ.

