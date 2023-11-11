Студенти в Україні можуть повернути частину грошей за "контракт": інструкція

Для українських студентів доступна процедура, яка допоможе повернути частину коштів, оплачених за навчання.

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Студенти в Україні можуть повернути частину грошей за "контракт" / колаж: Главред, фото: pexels

В Україні для всіх, хто вчиться доступна податкова знижка, яка передбачена в Податковому кодексі країни. В редакції РБК розповіли, як відшкодувати частину коштів, оплачених за навчання.

Податкова знижка - що це таке

Дана знижка - це скорочення суми, вже сплаченої за навчання, за допомогою повернення деякої її частини. Право на цю знижку регулює стаття 166 Податкового кодексу України.

Знижку можуть отримати учні:

позашкільних установ

дошкільних

загальних середніх

професіональних установ

аспірантури, інтернатури, докторантури

Конкретна форма власності навчального закладу для отримання знижки значення не має, проте важливо звернути увагу на те, що до переліку не входить освіта за кордоном. Також не повертається частина суми за оплату життя в гуртожитку.

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Хто може отримати знижку

Отримати знижку можуть не всі, для цього необхідно бути, наприклад, офіційно працевлаштованим громадянином України, який має РНУКНП або ідентифікаційний номер платника податків. Також, на знижку може розраховувати громадянин, який самостійно платить за своє навчання, працює і офіційно сплачує податки. Крім іншого, знижка доступна здобувачам освіти. У тому випадку, якщо в договорі з навчальним закладом зазначено, що здобувач оплачує навчання самостійно.

Яка сума знижки надається

В цілому, загальна сума знижки на навчання становить 18% від вартості. Однак є нюанси, знижка не може перевищувати суму річної зарплати. З цієї причини оформляти податкову знижку краще на того члена сім'ї, хто офіційно отримує найбільшу заробітну плату навіть з урахуванням податків.

Як розраховується знижка - приклад

Візьмемо таку ситуацію, якщо ваша зарплата, наприклад, становить в рік 80 000 гривень, а навчання коштує 32 000 гривень. У цьому випадку, з вашої зарплати в 80 000 гривень стягнули ПДФО (податок на доходи) у розмірі 18%, це 14 400 грн.

У свою чергу, 32 000 * 0.18 = 5 760 грн. Ця сума і буде податковою знижкою. Для більш точних розрахунків, можна скористатися калькулятором.

Які документи потрібні

Перелік документів для отримання знижки:

копія паспорта

копія КПП

довідка про ЗП за рік (форма № 3)

декларація про майно та доходи

копія Договору з ЗВО

копії квитанція за оплату навчання

свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб

заява із зазначенням реквізитів для перерахування суми знижки

Нагадаємо, в Україні деякі категорії населення мають право на знижку на оплату комунальних послуг у розмірі від 25% до 100%. Знижка надається тільки в межах нормативу споживання, при цьому в деяких випадках на неї мають право тільки ті сім'ї, де дохід на одного члена не перевищує 3760 грн.

Також, українці, які є клієнтами компанії Нафтогаз України, мають можливість отримати знижку на блакитне паливо. Про це розповіли на сайті держкомпанії.

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