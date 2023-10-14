Кого зі студентів можуть мобілізувати: у Міносвіти пояснили ситуацію

Студенти-бюджетники, які перебувають в академічній відпустці, мають право на її продовження у зв'язку із загальною мобілізацією в Україні, сказали в Міносвіти.

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У Міносвіти припустили мобілізацію студентів в академвідпустці / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com Генштаб ЗСУ

Українські студенти, які перебувають в академічній відпустці, можуть бути призвані на військову службу при мобілізації в особливий період. Однак у разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки або відновлення свого навчання. Про це заявили у Міністерстві освіти і науки України.

У роз'ясненні Міносвіти йдеться про те, що ця категорія студентів підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Студентів в академічній відпустці можуть забрати на військову службу, якщо у них немає інших підстав для відстрочки.

При цьому в Міністерстві також нагадали, що якщо таких студентів призиватимуть, вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. Студенти-бюджетники при академвідпустці можуть відновитися на навчання, за ними зберігається можливість подальшого переведення на бюджетні місця.

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"На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та по догляду за дитиною", - підкреслили в Міністерстві освіти і науки.

Чи можуть мобілізувати студентів в Україні

Студенти в Україні мають право на відстрочку від строкової служби та загальної мобілізації на весь термін навчання. Мобілізувати їх можуть тільки за власним бажанням.

На початку вересня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонувалося позбавити право на відстрочку осіб, які у віці після 30 вирішили здобувати другу вищу освіту у 2022 році. Передбачається, що такі студенти можуть потрапити під мобілізацію.

Пізніше з'явився ще один законопроект № 9672, де вже немає вікового критерію і передбачена відстрочка від мобілізації для "дорослих студентів", які вступили на дефіцитні спеціальності.

Буває, що студентам вручають повістки, хоча є відстрочка. Адвокат Ростислав Кравець підтвердив: студенти, навіть старше 30 років, мають право на відстрочку від мобілізації.

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