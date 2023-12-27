'Прагне захопити всю Україну': експерт розкрив окупаційні плани Росії

В інтерв'ю Главреду журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник розповів, чи Росія прагне захопити всю Україну або тільки східні регіони.
"А ось на це питання конкретно відповів Путін, який сказав приблизно наступне: там Польща спить і бачить, як би відірвати свої землі від України. А решта - це наша здобич. Тут я лише використав риторику Кремля", - зазначив Сотник.
Експерт заявив, що у Росії вони самі про все говорять відкрито, не треба навіть заглядати в секретні документи.
"Базікають про це як у самому Кремлі, так і за його межами", - додав він.
Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:
Ситуація на фронті: що відомо
Нагадаємо, що генерал-розвідник розповів про колосальний успіх ЗСУ. Генерал-розвідник зазначив, що намагаючись наступати на сході України, росіяни вже втратили вбитими та пораненими понад 10 повноцінних військових бригад.
Знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті. У ВСУ може з'явитися можливість вільних дій у ближніх тилових районах правого берего Херсонщини і, звичайно, на Лівобережжі теж. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.
ЗСУ захопили позиції РФ під Бахмутом. Поля навколо Бахмута "засіяні" тілами знищених окупантів, розповів командир розрахунку станкового протитанкового гранатомета ЗСУ.
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