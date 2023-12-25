Розв'яже руки ЗСУ: знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті

Ліквідація російських літаків може допомогти ЗСУ вже зараз діяти інакше.

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Як знищення російських літаків змінить ситуацію / колаж: Главред, фото: 115 ОБ, УНІАН

У ВСУ може з'явитися можливість вільних дій у ближніх тилових районах правого берего Херсонщини і, звичайно, на Лівобережжі теж. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Згідно з даними ISW, завдяки знищенню російських літаків, на фронті значно скоротилося використання плануючих бомб і в цілому авіаційна активність. Зокрема, на півдні України.

Спікер Повітряних сил України Юрій Гнат і військовий оглядач Костянтин Машовець, як повідомляє видання NV, також заявили, що окупанти обмежили використання авіації і біля окупованого Криму.

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Як знищення авіації допоможе ЗСУ

В Інституті вивчення війни повідомили, що нове скорочення ударів плануючими бомбами в Херсонській області може дати Силам України можливість більш вільних дій в Херсонській області, а також захистити свої позиції на Лівобережжі, звідки надалі почати проводити майбутні операції, в разі такого вибору командуванням.

Раніше стало відомо, що для того, щоб залишити свої літаки на відстані від 50 до 70 кілометрів до лінії бойового зіткнення, росіяни використовують планують бомби. Однак тепер, після втрат своєї авіації, зменшення використання бомб свідчить про те, що російська армія стурбована ППО України.

Знищення російської авіації

Нагадаємо, 22 грудня представник ВВС ВСУ Юрій Гнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.

Також, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збиття Силами оборони України одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су - 34 російських окупантів викликало в країні-агресорі значне занепокоєння.

Крім цього, 24 лютого, під кінець дня, Повітряні Сили Збройних сил України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Пізніше, вранці 25 грудня в Генштабі ЗСУ також додали, що знищений і ще один Су-34.

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