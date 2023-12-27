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ЗСУ захопили позиції РФ під Бахмутом: український командир розкрив деталі боїв

Олексій Тесля
27 грудня 2023, 04:10
Поля навколо Бахмута "засіяні" тілами знищених окупантів, розповів командир розрахунку станкового протитанкового гранатомета ЗСУ.
ЗСУ захопили позиції РФ під Бахмутом: український командир розкрив деталі боїв
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада , 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

В районі Бахмута Донецької області ЗСУ продовжують відбивати регулярні штурми російської армії. Основні бої розпалюються під Кліщіївкою.

Це село українські військові звільнили у вересні, тепер російські війська намагаються його захопити. Про це йдеться в матеріалі видання Currenttime.

Передові позиції українські військові відбили восени. Але тут ще досі кругом кинута атрибутика російської армії - форма, речі і спорядження, розповідають журналісти.

відео дня

Командир розрахунку станкового протитанкового гранатомета Сергій розповідає, що протитанкістам доводиться стріляти не по броні, а по піхоті противника, яка безперервно намагається повернути те, що залишилося від Кліщіївки.

"Штурмів дуже багато йде. Піхоті нашій дуже важко. Але хлопці тримаються щосили. Тим більше ви бачите самі, який бруд. Три кілометри треба БК нести на собі по ось цьому бруду. Але пацани справляються, тримаються і не скаржаться. Вдень і вночі штурмують (росіяни, - ред.). І в будь-яку погоду, і в бруд лізуть і лізуть. Там вже поля засіяні просто їхніми трупами", - додав військовослужбовець 93-ї бригади ЗСУ Сергій.

Бої під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що РФ просунулася біля Авдіївки та Бахмута. Сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку, повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута. Збройні Сили України ведуть активну оборону, підтримуючи свої тактичні позиції, і готові переходити до наступів за сприятливих обставин.

Як повідомлялося раніше, російські війська просунулися на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, розташованої на північному сході від Бахмута.

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ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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