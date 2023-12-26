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Втратили майже 10 бригад: генерал-розвідник розповів про колосальний успіх ЗСУ

Юрій Берендій
26 грудня 2023, 16:33
Генерал-розвідник зазначив, що намагючись наступати на сході України, росіяни вже втратили вбитими та пораненими понад 10 повноцінних військових бригад.
Втратили майже 10 бригад: генерал-розвідник розповів про колосальний успіх ЗСУ
Генерал-розвідник розповів про колосальний успіх ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Міністр оборони РФ Шойгу поспішив повідомити про захоплення російською армією містечка Мар’їнка Донецької області, яке було повністю руйноване. Однак це лише дрібна перемога для Путіна, який ставив перед собою більш амбіційні завдання: захоплення Авдіївки, утримання Бахмута та просування на Куп'янськ. Спочатку він хотів досягнути цих цілей до свого висування на посаду президента і трансляції "прямої лінії", а тепер - до Нового року. Про це заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж у ефірі телеканалу FREEДOM.

"Тому всі сили кидалися під Авдіївку та під Мар’їнку, щоби вже відрапортувати. І нарешті рапортують. Але найголовніше, що околиці Мар’їнки ми контролюємо, бо там дуже вигідні оперативні бойові позиції, і ворог не може повністю зайти до Мар’їнки, а отже оточити наші війська чи рухатися далі… Там просто все зачищено. Це каміння, руїна, Мар’їнки вже ніякої немає. Але географічно ми тримаємо позиції… Це хороші укріпрайони, ми їх не здаємо і виконуємо головне завдання — не так тримати місто, якого немає, а знищуємо великі контингенти та резерви ворога. Це головне завдання у районі Мар’їнки", — заявив генерал.

Він додав, що на напрямках Авдіївки, Мар’їнки, частково Бахмута та Куп’янська росіяни зазнють втрат до тисячі осіб щодня. За місяць втрати російської окупаційної армії вбитими та пораненими склали понад 10 бригад. Маломуж зазначив, що наразі в Україні знищуються залишки російської професійної армії.

відео дня

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ворог продовжує атакувати Авдіївку, незважаючи на значні втрати у живій силі та техніці. За інформацією від DeepState, російські збройні сили за останній тиждень досягли "значних успіхів" у просуванні на окремих ділянках.

За словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, військово-політичне керівництво РФ намагатиметься захопити Авдіївку до 15 березня - дати "президентських виборів" в Росії. Українське командування розробило план дій у випадку спроби ворога оточити місто.

Проте, за словами речника військ "Таврія" Олександра Штупуна, "реальної загрози" оточенню міста немає. У туманну та сніжну погоду ворог використовує більше військової техніки, оскільки в таких умовах обидві сторони не можуть ефективно використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА).

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війна в Україні Авдіївка Мар'їнка
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